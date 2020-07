Death Stranding, la recensione per PC

Vi consigliamo di recuperare anche l'analisi della versione PlayStation 4 per una panoramica ancor più completa del titolo, mentre tentiamo di raccontarvi per quale motivo Death Stranding è davvero una grande esperienza.

Un paio di settimane fa siamo tornati a parlare di Death Stranding, dando qualche piccolo assaggio su quel che stava significando per noi reimmergerci a piene mani nell'immaginario di Kojma. Con il passare dei giorni siamo andati più a fondo, abbiamo scavato anche in quei dettagli da PCisti tanto cari alla categoria e messo sotto torchio il gioco dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto vi rimandiamo ad un prossimo speciale dedicato; nel frattempo cerchiamo di tirare le somme su questo attesissimo porting attraverso, forse il più atteso degli ultimi anni, attraverso la recensione di Death Stranding per PC .

Una storia di morte, una storia di vita

Death Stranding parla della morte. Death Stranding parla della vita. Due opposti, due realtà inconciliabili, ma anche due verità ineluttabili. Lo scorso novembre vi abbiamo raccontato come la speranza racchiusa nella tragicità di questa storia rappresenti una grande dichiarazione d'amore all'umanità da parte di Kojima. Capace di fare e disfare, creare e distruggere. È però certamente anche un'accusa, che mette sul piatto le nostre colpe e la mancanza di attenzione nei confronti del prossimo così come del mondo nel quale viviamo. Ad arenarsi è stata la nostra collettività e in questo ambiente freddo ed asettico è stata la figura dei corrieri, per anni derisa e poi confermata, a rappresentare l'unico barlume di umanità di un mondo diviso e inconciliabile.

Ciò che davvero sorprende è l'ironia con la quale il mondo reale ha poi colpito chiunque si sia fatto una grassa risata, mettendoci dopo pochi messi dall'uscita, di fronte ad una realtà fortunatamente non così tragica, ma per assurdo dannatamente vicina a quella narrata in Death Stranding. La necessità psico fisica di tornare a connettere noi stessi con gli altri, è stata una sensazione imperante nei passati mesi delle nostre vite e, proprio quei corrieri che davamo per scontati nella vita di tutti i giorni, si sono tramutati per tanti in un'ancora di salvezza, anche solo da un punto di vista psicologico.

Viene da sorridere ad analizzare il viaggio si Sam, il protagonista interpretato da Norman Reedus, perché a distanza di qualche mese dalla prima uscita e dopo polemiche sterili e inconsistenti, il mondo stesso ci ha messo di fronte alla grande necessità del ruolo del corriere, della connessione che è in grado di portare. D'altronde è pur vero che quel che tenta di fare l'opera di Kojima Productions è proprio di farci riflettere su quel che diamo per scontato, su una comunicabilità che ha raggiunto oggi il proprio apice ma che, a vederla bene, non si riflette nella giusta condivisione di intenti.

Vogliamo evitare di rovinare risvolti narrativi a coloro i quali vivranno per la prima volta il proprio viaggio, ma se avete intenzione di approfondire davvero alcune delle tematiche e dei simbolismi di Death Stranding, vi rimandiamo allo speciale che avevamo dedicato proprio a questo scopo. Il viaggio di Sam è costellato di disperazione, incontri fugaci, morte e un numero di quesiti certamente più alto di quello delle risposte. Non è una narrazione perfetta e, ancora oggi, non trasforma Kojima nel perfetto sceneggiatore cinematografico, ma è innegabile che si tratti di una delle esperienze più potenti degli ultimi anni e, come tale, è giusto trattarla.

Se quel che state cercando è una riflessione profonda, filosofiche, quasi astratta in alcuni dettagli, ma dannatamente vera di quel che come umanità siamo stati e stiamo diventando, Death Stranding è quel che fa per voi. Se sarete capaci, a distanza di mesi, di cogliere gli elementi che hanno ancor più avvicinato l'immaginario di Death Stranding alla nostra quotidianità, altrettanto potente sarà la percezione della riflessione e del messaggio, quella nota di ammonimento e speranza che è la scintilla che muove l'intera opera.