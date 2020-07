Atomic Heart, nuove immagini per il promettente sparatutto in stile BioShock sovietico

Atomic Heart torna a mostrarsi con alcune nuove immagini che confermano il fascino particolare di questo sparatutto da parte di Mundfish, che sembra presentarsi coma una sorta di BioShock ambientato in una Unione Sovietica alternativa.

Le immagini si incentrano su alcune delle ambientazioni che caratterizzano gli scenari del gioco, ma non si tratta ancora di veri e propri screenshot, pertanto prosegue l'alone di mistero di questo gioco, il cui stato dei lavori continua ad essere poco definibile.

In ogni caso, il fatto che Mundfish continui a rilasciare informazioni e materiali su Atomic Heart è un buon segno per quanto riguarda lo stato di salute del progetto, che per il resto continua ad essere, da parte sua, molto interessante.

L'ultima volta che il gioco si è mostrato è stato lo scorso gennaio, con un nuovo teaser del gameplay, giunto dopo il trailer cinematico del settembre 2019. L'anteprima di Atomic Heart ha dimostrato come il gioco si presenti come una sorta di BioShock o System Shock con ambientazione fanta-sovietica ma ha anche messo in luce alcune discrepanze nell'organizzazione del lavoro, che rende difficile avere ancora una visione precisa sulla conclusione del progetto e il lancio sul mercato.

In ogni caso, le immagini visibili qui sotto sono indubbiamente affascinanti, così come i materiali diffusi in precedenza.