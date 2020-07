UltraPop Festival: gli episodi 2 e 3 di Gangs of London chiudono la prima giornata

L'ultimo segmento dell'UltraPop Festival si chiude con un appuntamento d'eccezione. A reti unificate Nanni Cobretti, Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori commenteranno in diretta gli episodi 2 e 3 di Gangs of London.

Sono già diverse settimane che vi parliamo di Gangs of London. La nuova serie crime di Sky Atlantic, in streaming anche su Now TV, dopo il debutto di settimana scorsa stasera arriva con gli episodi 2 e 3 della nuova stagione.

Quale migliore occasione della prima giornata dell'UltraPop Festival per riunire i nostri esperti di cinema in un'unica diretta e commentare assieme i nuovi episodi? Crediamo nessuna, per questo motivo Nanni Cobretti, Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori saranno su Twitch a partire dalle 21 a commentare le nuove (dis)avventure di Sean Wallace e della sua famiglia.

I nostri esperti ci racconteranno i retroscena della serie, qualche curiosità sugli attori o semplicemente quello che sta succedendo sullo schermo. Un bel modo per condividere la propria serie del momento con tante persone come voi: quindi non mancate!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!