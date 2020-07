Babylon's Fall: Square Enix e Platinum Games non sono pronte a mostrare il gioco

Square Enix e Platinum Games hanno annunciato di non essere ancora pronte a mostrare Babylon's Fall. Nonostante i lavori procedano molto bene, i due team hanno detto che questa estate non mostreranno ancora nulla, ma sperano di farlo molto presto.

Dopo il primo video gameplay del nuovo action game di Platinum Games, non abbiamo più saputo nulla di Babylon's Fall fino ad oggi.

Attraverso un tweet congiunto, Square Enix e Platinum Games hanno rinviato a data da destinarsi qualunque informazione sul gioco. A loro dire i lavori di Babylon's Fall stanno procedendo molto bene, ma questo non li rende ancora presentabili. A quanto pare l'emergenza COVID-19 ha diluito i tempi di sviluppo.

"Saluti

Grazie a tutti i fan che stanno aspettando nuovi aggiornamenti di Babylon's Fall.

Credevamo di essere in grado di mostrare il gioco questa estate, ma quello che possiamo dire è che i lavori su Babylon's Fall procedono bene, con il team che lavora al sicuro da casa.

I team di Square Enix e Platinum Games sono impegnati nel creare l'esperienza migliore possibile e non vediamo l'ora di mostrare molto di più di Babylon's Fall appena possibile."

Questa è la traduzione del messaggio, che infrange qualunque speranza di vedere il gioco in tempi brevi, magari durante una delle prossime presentazioni di PS5 o Xbox Series X.

Cosa ne pensate?

An important message from the #BabylonsFall development team. pic.twitter.com/bGkJYq39ot