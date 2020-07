Ghost of Tsushima, il trailer di lancio ufficiale ci prepara all'uscita su PS4

Ghost of Tsushima è protagonista del suo immancabile trailer di lancio, che giunge a quattro giorni dall'uscita effettiva del gioco su PS4, prevista per il 17 luglio 2020 sulla console Sony.

Sviluppato da Sucker Punch e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, essendo ovviamente una produzione first party, Ghost of Tsushima è un action game in stile open world ambientato nel Giappone Feudale, che racconta l'affascinante storia di Jin Sakai, samurai rimasto come unico membro sopravvissuto del proprio clan.

Il gioco rappresenta una sorta di evoluzione dell'action in stile Assassin's Creed ma fortemente caratterizzato dalla sua particolare ambientazione, che diventa protagonista in quanto parte integrante dell'azione. Nel Giappone del XIII secolo, con l'impero mongolo che allunga le proprie mire sull'arcipelago, Jin si ritrova a dover portare avanti una missione impossibile: cercare di proteggere quello che resta della sua gente e combattere per la libertà.

Questo comporta una difficile scelta costante da parte del protagonista, in un difficile equilibrio tra il bushido, ovvero il codice d'onore dei samurai, e una nuova tecnica di combattimento più spregiudicata e oscura, che lo identifica con la figura dello spettro che dà il nome al gioco stesso.

Sono ormai molti gli approfondimenti che abbiamo dedicato a Ghost of Tsushima, dunque se volete prepararvi al meglio all'uscita del 17 luglio, oltre al trailer di lancio riportato qui sopra, date un'occhiata agli speciali sul mondo di gioco, il bushido, la katana e il difficile percorso di Jin Sakai.