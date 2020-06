Ghost of Tsushima: il bushido, la via del guerriero

Hagakure e principi

La storia militare dell'umanità è piena di codici morali e comportamentali che hanno segnato lo stile di vita di chi, volente o nolente, si trovava a dover perseguire la tortuosa strada della guerra. Fin dagli albori della civiltà i guerrieri dovevano rispettare delle rigide regole di vita che li avrebbero temprati non solo nel corpo, ma anche nello spirito. Gli Spartani, i Macedoni, i Romani, per esempio, seguivano strette regole che limitavano in qualche modo gran parte dei comportamenti di vita quotidiana di chi vi sottostava.

Basti pensare al Mos Maiorum che caratterizzava l'etica e i comportamenti da seguire nella vita dell'Antica Roma con valori fondamentali come la pietas, il rispetto delle leggi e il valore in combattimento. Anche la cavalleria è stato un esempio di concetto fondamentale e regolatore della vita quotidiana al tempo del Medioevo, con il codice di condotta e lo stile di vita dei cavalieri che veniva regolato in filo e per segno in ogni ambito della vita.

Quello che dunque ritroviamo nel Bushido negli anni degli Shogunati Kamakura e successivamente Ashigaka non è altro che l'inizio di una consuetudine di vita che pone le sue radici ben prima di quegli anni, a partire infatti dal 600 a. C.. Quello che oggi chiamiamo Bushido o via del guerriero è ciò che si può apprendere dall'importantissimo testo di Tsuramoto Tashiro, ovvero l'Hagakure. In questo testo che riprende i precetti secondo cui aveva vissuto il monaco buddhista e samurai Yamamoto Tsunetomo (anche conosciuto come Yamamoto Jocho), troviamo dunque una serie di aforismi che indicano la via perseguita dai samurai, ma anche il comportamento attuato dai guerrieri nel caso in cui un samurai solitario (Ronin) si trovi a non avere un signore da servire. Yamamoto Tsunemoto era stato un samurai ligio alle regole, ritiratosi in monastero dopo la scomparsa del suo signore: il daimiyo Nabeshima Mitsushige. Qui, dopo qualche anno vissuto come Ronin, tramandò al suo allievo Tsuramoto Tashiro il suo stile di vita. Influenzato dalle correnti buddhiste di quel periodo, che abbracciò appieno, e affascinato dalle idee confuciane di Ishida Ittei, un consigliere del daimiyo, Yamamoto decise di non seguire il suo signore commettendo il seppuku, infrangendo dunque una delle regole del Bushido (il Junshi), per poter tramandare ai posteri la dura vita dei samurai: una casta affascinante che ancora oggi è immortale nelle menti di molte persone.

Dopo questa brevissima cronistoria dunque, affrontiamo quelli che sono gli obblighi morali e comportamentali del Bushido. Influenzati dalle correnti buddhiste e confuciane del tempo, oltre che dallo Shintoismo e dalle arti marziali (budo), il Bushido obbligava i samurai a vivere secondo sette principi fondamentali: Onestà/Giustizia (GI), Coraggio/Eroismo (YU), Compassione (JIN), Gentilezza (REI), Sincerità (MAKOTO), Onore (MEIYO) e infine Lealtà/Dovere (CHUGI). Questi principi, non solo portavano ad avere una completa obbedienza verso il proprio signore, ma portavano i samurai ad avere totale disprezzo verso la resa, verso il nemico arrendevole e verso l'inadempienza dei compiti. Tutto ciò, ma soprattutto la mitificazione della morte onorevole, tramutavano i samurai in vere e proprie macchine da guerra in combattimento.

Venir meno a uno dei sette principi inoltre, corrispondeva a un grande disonore che nella quasi totalità dei casi portava il samurai al suicidio rituale: il seppuku. Per dovere di cronaca bisogna sottolineare che il Bushido guerriero, ovvero la prima forma di Bushido, quella perseguita durante gli Shogunati Kamakura e Ashigawa (e quella descritta nell'Hagakure) è solo la prima forma dell'evoluzione del Bushido che successivamente ha visto svilupparsi un Bushido confuciano e infine un Bushido nazionale: meno restrittivi e più orientati alla diffusione pacifista del concetto di lealtà verso la nazione. Detto questo però, vediamo cosa richiedevano i sette principi del Bushido.