Ghost of Tsushima, alla scoperta dello Shogunato Kamakura

La settimana scorsa abbiamo iniziato il nostro avvicinamento a Ghost of Tsushima con una lente d'ingrandimento sulla storia del popolo mongolo che tentò la conquista del Giappone per ben due volte, fallendo miseramente, e che nel titolo Sucker Punch costituirà l'antagonista principale. Questa settimana invece ci piacerebbe parlarvi del Giappone che troveremo nel gioco, ovvero un territorio del Sol Levante nel pieno dello Shogunato Kamakura .

Shogun e Shikken

Prima di ciò però, è giusto fare una premessa: il titolo di Shogun nasce ben prima del 1192, ovvero nel periodo intercorso tra il 774 e l'811 in cui il Giappone combatté una guerra contro gli Emishi, un popolo indigeno dell'area settentrionale dell'Isola di Honshu e che si pensa fossero i discendenti degli Jomon, ovvero un insieme di popolazioni vissuta in Giappone nel periodo intercorso tra gli anni 1.000 a.C. e 300 a.C.. Durante la guerra contro gli Emishi, l'Imperatore giapponese decise dunque di attribuire ai generali che si dimostrarono più valorosi il titolo di sei-i taishogun che è a tutti gli effetti l'antenato del titolo che oggi denominiamo Shogun. Spostandoci invece nel periodo preso in esame da questo articolo, l'origine dello Shogunato risale alla fine della guerra Genpei (1180-1185), quando Minamoto no Yoritomo divenne il governatore della politica giapponese grazie alla sua vittoria nella battaglia di Dan-no-ura.





Nel 1192 dunque, ottenne dall'imperatore il titolo di Shogun e grazie alla sua alleanza con il clan Hojo e alla sua influenza ormai distribuita in gran parte degli aspetti politici e militari dell'Impero, divenne la figura di riferimento nell'amministrazione del Giappone, ancor più dello stesso Imperatore. Lo Shogunato o Bakufu, divenne dunque ereditario grazie a Minamoto no Yoritomo e la successione avvenne quindi fra i membri del clan Minamoto. A rivestire però la carica esecutiva sotto lo Shogunato era lo Shikken che venne affidato alla famiglia Hojo, clan che all'epoca era in un'alleanza molto salda con il clan Minamoto. Lo shogunato Kamakura (chiamato così per via dello spostamento della capitale da Heian a Kamakura) durò fino al 1333 quando l'imperatore Go-Daigo (il novantaseiesimo imperatore) assieme alla famiglia Ashikaga ripristinò il potere imperiale sul Giappone, sebbene per soli tre anni, fino all'inizio dello Shogunato Muromachi.

All'interno di Ghost of Tsushima vivremo alcuni avvenimenti accaduti nel periodo delle invasioni mongole verso il territorio giapponese guidate dal Khubilai Khan. Se dunque al tempo il nipote di Gengiz Khan comandava il popolo mongolo, nel Giappone si viveva il settimo Shogunato del clan Minamoto, ovvero quello corrispondente alla figura del principe Koreyasu come Shogun e quella di Hojo Tokimasa come Shikken. Dal punto di vista militare sappiamo, e vedremo in un articolo dedicato, che la via del guerriero (Bushido) dominò in quegli anni, avendo anche effetti visibili durante le guerre con i mongoli. Tuttavia anche in altri aspetti della vita possiamo notare una importanza straordinaria del periodo storico che vivremo in Ghost of Tsushima.

Durante tutto il periodo dello Shogunato Kamakura, compreso quello in essere nel 1274, si notò una forte influenza del Buddhismo Zen e della cultura cinese fondata dal monaco indiano Bodhidharma, oltre che dello stile wa-yo. L'influenza del Buddhismo Zen non fu presente solo nella religione e nell'architettura ma anche nell'arte e nella cultura. Il Bushido è solo una delle implicazioni di tale influenza, la voglia di diffondere i concetti del Buddhismo sfociarono in una scultura molto realistica dai tratti virili. Anche dal punto di vista letterario l'influenza di tale periodo si può notare, con una sempre maggiore diffusione dell'utilizzo dei katakana. Il periodo insomma fu davvero importante sotto diversi aspetti, partendo da quello militare fino a quello culturale. Poter dunque vivere in-game questo periodo potrebbe essere davvero interessante, non solo per capire come Sucker Punch tratterà le invasioni mongole o se e come riprodurrà la decapitazione degli emissari mongoli nella capitale Kamakura, ma anche per vedere rappresentata in maniera approfondita la via del guerriero.

Prossimamente vi racconteremo la storia del Bushido, ovvero la via del guerriero, e le sue implicazioni con le figure dei Samurai. Nel frattempo però questa breve lente d'ingrandimento sullo Shogunato Kamakura vi permette di capire come il periodo scelto da Sucker Punch sia di estrema importanza per la storia giapponese. Inoltre, che sia un caso o meno, la riproposizione videoludica dello Shogunato Kamakura era già segnato visto che lo stendardo di questa dinastia (ovvero il clan Minamoto) è lo stesso simbolo della Triforza di Zelda.