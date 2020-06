Star Wars Jedi: Fallen Order è stato un successo, EA rilancia l'impegno sul brand

Star Wars Jedi: Fallen Order ha ottenuto ottimi consensi tra critica e pubblico e le vendite a quanto pare sono state molto soddisfacenti per EA, tanto che il publisher ha deciso di rilanciare il proprio impegno sullo sviluppo di nuovi giochi basati sul brand, che vedranno una nuova esplosione nel prossimo futuro.

In un recente meeting per gli investitori, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha affermato che "il successo che la compagnia ha ottenuto attraverso vari generi e piattaforme è un indicatore della salute della relazione con la licenza in questione".

Questo deriva anche dal fatto che Star Wars Jedi: Fallen Order è stato considerato fin dall'inizio una sorta di scommessa: EA e altri grandi publisher hanno iniziato da tempo e non vedere di buon occhio l'action adventure standard in single player, almeno come soggetto di produzioni di grosso calibro, dunque il ritorno a una struttura classica di questo genere poteva essere considerato un azzardo per il colossale publisher americano.

Fortunatamente, Respawn ha dimostrato di saper gestire al meglio la sfida e Star Wars Jedi: Fallen Order ha ottenuto ottimi risultati, addirittura superando le prospettive di vendita con oltre dieci milioni di copie vendute in totale. D'altra parte, secondo quanto riferito da Wilson anche Star Wars: Battlefront 2 e predecessore hanno venduto un totale di 35 milioni di copie insieme, dunque è chiaro come il brand sia in salute.

"Dunque, ancora una volta, penso che ci impegneremo ancora di più in questa partnership. Disney continua ad essere molto impegnata sulla proprietà intellettuale e sul canone e continua a creare nuovi contenuti".

All'interno di questo programma si piazza ovviamente il nuovo Star Wars: Squadrons, annunciato pochi giorni fa e protagonista anche di un'interessante intervista al director che abbiamo pubblicato ieri.