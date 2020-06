EA: Battlefield 5, Mass Effect e Star Wars: Battlefront 2 arrivano su Steam

Battlefield 5, Mass Effect, Star Wars: Battlefront 2 e diversi altri giochi di EA sono disponibili da oggi anche su Steam. Il colosso americano sta progressivamente portando l'intero suo catalogo sul negozio di Valve ampliando ulteriormente la varietà e la qualità dell'offerta a disposizione dei giocatori PC.

Gli amanti degli shooter di DICE saranno contenti di poter giocare a Battlefield 3, Battlefield, Battlefield 1 e Battlefield V su Steam. Ma non solo. Sarà possibile acquistare anche Mass Effect 3 e Mass Effect Andromeda. Rimanendo in ambito fantascientifico, anche Star Wars Battlefront I e Star Wars Battlefront II sono disponibili in questa seconda ondata di giochi.

Venerdì scorso, Command & Conquer Remastered Collection è stato il secondo gioco EA a debuttare su Steam, scalando la classifica dei videogiochi più venduti durante il weekend di lancio.

Lo scorso fine settimana, 5 videogiochi EA hanno scalato la top 10 dei giochi più fruiti su Steam. Un ottimo risultato, che ha premiato l'iniziativa del publisher di pubblicare sulla piattaforma giochi del calibro di: Dragon Age: Inquisition, Dragon Age II, Need for Speed Heat, Need for Speed: Rivals e Need for Speed (2016), Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Unravel, Unravel II, Fe e Sea of Solitude.

Il piano di Electronic Arts è quello di portare su Steam oltre 25 titoli che saranno disponibili come parte di un abbonamento EA Access dedicato a Steam. Il ritorno sul negozio di Valve sancisce la fine di un esilio auto imposto del publisher americano, che per diversi anni ha provato ad imporsi con la piattaforma di Origin e ponendosi come alternativa a Steam. Evidentemente, però, la platea a cui Valve riesce ad accedere fa nuovamente gola a EA che ha pensato di riportare alcuni dei suoi brand più famosi su questa piattaforma.

Sarà interessante vedere se questa politica si estenderà anche ai giochi più recenti, come i prossimi FIFA e Madden.