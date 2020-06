Batman su PS5, un'immagine del nuovo gioco Warner Bros. punta alla presentazione di oggi

Il nuovo videogioco di Batman potrebbe essere annunciato alla presentazione di PS5 questa sera, considerando che un'immagine sembra essere trapelata da quello che pare un trailer di presentazione per il nuovo capitolo da parte di Warner Bros. Montreal.

L'immagine in questione rientra perfettamente nella tradizione dei leak di questo tipo: storta, decentrata e sfuocata, dunque rispecchia perfettamente i parametri classici del canone delle immagini leak sui videogiochi. Sembra trattarsi della scena finale di un trailer di presentazione, anche a giudicare dalla barra posta in basso, a indicare che il player è giunto praticamente alla fine del file video.

Nell'immagine vediamo il logo di Batman e la scritta "Capture the Knight", che potrebbe essere una sorta di sottotitolo, slogan o pay off utilizzato per il nuovo capitolo della serie videoludica. Gli altri elementi visibili sono i vari loghi di DC Entertainment, Warner Bros. e Warner Bros. Montreal, a dimostrazione che il gioco è in sviluppo presso quest'ultimo team. Tra l'altro, è visibile anche il logo di Blur Studios, uno studio specializzato nella creazione di trailer cinematografici anche per videogiochi, che ha delle collaborazioni con Warner Bros. tra i lavori precedenti.

Cosa ben più importante è inoltre la presenza del logo PS5 accanto a quello di PS4, a indicare che questo misterioso Batman dovrebbe essere presentato su PS5. L'assenza di altre piattaforme segnalate potrebbe suggerire una qualche forma di esclusiva, anche se è probabilmente legata al fatto che il video sia previsto per un evento Sony e dunque non riporti, per il momento, riferimenti ad altre piattaforme su cui dovrebbe comunque uscire, considerando i precedenti.

Sull'argomento ci sono stati numerosi rumor e avvistamenti nei mesi scorsi, tra teaser di Batman: Arkham e Warner Bros. Montreal che invitava alla calma in assenza ancora di informazioni.

L'immagine di oggi è peraltro arrivata da una persona che già in passato aveva riferito di aver visitato Warner Bros. Montreal, scattando anche una foto agli interni in cui era visibile il logo di Batman, tanto per solidificare ulteriormente le ipotesi.