Batman: Arkham, nuovo teaser da Rocksteady Studios: annuncio imminente?

L'annuncio del nuovo Batman: Arkham potrebbe essere imminente, a giudicare dall'ultimo teaser pubblicato su Twitter da Rocksteady Studios, il team autore dell'ormai classica trilogia.

Non è il primo post del genere che arriva dallo studio inglese, che in più occasioni ha voluto ripercorrere lo sviluppo dei giochi legati alla serie con concept art e altri materiali. Sappiamo però che il reveal del reboot di Batman: Arkham, confermato su LinkedIn qualche tempo fa, potrebbe ormai arrivare da un momento all'altro, dunque la cosa assume un significato preciso.

In realtà, stando alle voci, non sarà Rocksteady a occuparsi del gioco bensì Warner Bros. Games Montreal, con la Court of Owls a occupare un ruolo di grande rilevanza nell'ambito del prossimo capitolo.

Inutile dire, tuttavia, che dopo quest'ultimo teaser, in cui si ripercorre la storia di Ra's al Ghul in Batman: Arkham City, gli utenti hanno cominciato a chiedere con ancor più veemenza l'annuncio del nuovo Batman.

Domani ci sarà uno speciale evento dedicato a Xbox Series X, e fra i vari giochi presentati potrebbe esserci anche il reboot di Batman: Arkham. Teniamo le dita incrociate.

Ra's al Ghul, the Leader of the League of Assassins, is one of Batman's oldest and most dangerous foes. In this concept from Batman : Arkham City we see him suspended above one of the few remaining Lazarus Pits that have allowed him to live for centuries. pic.twitter.com/hdTsrzCxTv