Google Home, ora potete collegare facilmente Netflix e i servizi di streaming

Nel momento in cui scriviamo Google Home permette di collegare i servizi di streaming in possesso dell'utente molto più facilmente alla sua rete di dispositivi. Collegare ai device Google la propria sottoscrizione a Netflix, Disney+ e compagnia non è mai stato così facile insomma, e dato che si rivela anche estremamente utile è il caso di dare un'occhiata più da vicino a tutte le novità.

L'ultimo aggiornamento dell'app di Google Home (dato che i collegamenti tra i dispositivi intelligenti della propria abitazione vengono gestiti da qui) ha modificato l'interfaccia principale. Adesso compaiono anche dei suggerimenti di collegamento, per effettuare il link in modo rapido all'account Google dei servizi di streaming in proprio possesso, su tutti naturalmente il celeberrimo ed utilizzatissimo Netflix, ma potremmo anche citare il nuovo Disney . "Ora è più facile collegare i tuoi account multimediali preferiti a Google, facendo click sui nomi delle app nella parte superiore della schermata principale" spiega Mountain View.

Se non possedete ancora la nuova funzionalità di Google Home, non vi resta che aggiornare l'app manualmente tramite il vostro store digitale. Il rollout è cominciato proprio in queste ore e proseguirà nell'arco della giornata, ecco un'immagine che vi mostra il tutto in anteprima.