Pokémon GO Battle League: i giocatori sfruttano questo exploit per vincere le partire

La nuova stagione competitiva di Pokémon GO è già cominciata, e sono bastate pochissime ore ai giocatori di tutto il mondo per trovare subito un exploit da sfruttare per vincere le partite. Ve ne parliamo più diffusamente in questo rapido articolo, dato che in molti lo stanno considerando apertamente un modo per truccare (cheating).

Niantic Labs non si è ancora pronunciata sulla questione, dunque non è chiaro se gli sviluppatori di Pokémon GO considereranno a loro volta l'uso di questo exploit sulla Pokémon GO Battle League come "truccare", ma è probabile di sì. Nella nuova Pokémon GO Battle League, lo scopo è quello di ottenere punteggi (dunque ricompense) sempre più alti. Ma nel momento dell'abbinamento con un avversario, è possibile vedere anche il suo livello attuale... e in caso terminare immediatamente la partita uscendo dalla schermata.

I vantaggi di questa azione sono evidenti: è possibile cercare giocatori con un punteggio più basso del proprio, così da aumentare le possibilità di vittoria; d'altro canto si possono anche cercare giocatori con punteggi più alti, così da raddoppiare le proprie ricompense e scalare più rapidamente la Lega Lotte GO.

Il giocatore SvanGe ha reso noto l'exploit su Reddit, per due motivi. Il primo è quello di renderlo noto anche al resto della community, così che proprio tutti possano sfruttarlo (in questo modo si tornerebbe in un certo modo a bilanciare il competitivo di Pokémon GO). E poi per renderlo noto a Niantic Labs, in modo che gli sviluppatori possano correggere il trucco con la prossima patch. Di recente, lo ricordiamo, Pokémon GO è stato ampiamente modificato da Niantic Labs per favorire il gioco da casa.