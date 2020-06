GeForce Now: la Founders edition torna disponibile, Left 4 Dead e Far Cry 5 nel catalogo

Settimana ricca di novità per il servizio GeForce Now di Nvidia. La Founders edition, ovvero l'abbonamento che consente di saltare la coda e fare sessioni più lunghe, è tornato disponibile in Europa. La modalità Highlights è stata potenziata e giochi del calibro di Left 4 Dead e Far Cry 5 e Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist si aggiungono al catalogo.

Nvidia ci informa che sono disponibili nuove iscrizioni Founders per il servizio di gaming in streaming GeForce NOW in Europa. Le iscrizioni sono state mantenute a 5,49 € per i primi 12 mesi. L'iscrizione Founders offre sessioni più lunghe e la possibilità di saltare la coda per accedere alla modalità RTX ON per i giochi supportati. A questo indirizzo si può prenotare uno dei posti disponibili.

Nvidia Highlights è invece una funzione di Geforce Experience che molti sviluppatori hanno implementato nei loro giochi per consentire ai giocatori di catturare e condividere facilmente i momenti migliori di gioco. Su GeForce NOW alcuni titoli già supportano questa funzione, tra cui Fortnite e Kingdom Come: Deliverance. L'elenco completo dei giochi può essere trovato a questo indirizzo.

Inoltre questa settimana il servizio lancia 19 giochi, tra cui Satisfactory che è stato rilasciato lunedì insieme al lancio su Steam. Sottolineiamo la presenza di grandi giochi come Left 4 Dead, Far Cry 5 e Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist.

Ecco l'elenco completo:

Satisfaction (in contemporanea al lancio su Steam launch- 6/8)

Black Squad (nuovamente su GeForce NOW)

Farm Together (nuovamente su GeForce NOW)

Minion Masters (nuovamente su GeForce NOW)

SCUM (nuovamente su GeForce NOW)

Terminator: Resistance (nuovamente su GeForce NOW)

XERA: Survival (nuovamente su GeForce NOW)

Anno 2070 (Uplay)

Cloudpunk

Far Cry 4 (Epic Games Store)

Far Cry 5 (Epic)

Left 4 Dead

Rayman Legends (Epic and Uplay)

Rules Of Survival

South Park: The Stick of Truth (Uplay)

South Park: Fractured But Whole (Uplay)

Tale of Wuxia

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist (Uplay)

Totally Reliable Delivery Service

Vi abbonerete?