Marvel's Spider-Man 2 su PS5? Insomniac ha un altro gioco in arrivo prima, dice Schreier

Molti puntano su Marvel's Spider-Man 2 come uno dei titoli in arrivo per PS5, forse presentato già nel corso della conferenza di stasera sulla nuova console Sony, ma non è di questo avviso il sempre ben informato Jason Schreier, secondo il quale Insomniac avrebbe un altro gioco da presentare in arrivo prima del seguito del blockbuster Marvel.

In un tweet poi prontamente cancellato, Jason Schreier ha risposto a chi domandava della possibilità di vedere Marvel's Spider-Man 2 alla presentazione di PS5 di questa sera affermando "Insomniac ha un altro gioco in arrivo prima", senza però ovviamente entrare nei dettagli. La veridicità di questa informazione, seppure vaga, risiede ovviamente soprattutto sull'affidabilità dimostrata ormai dal giornalista in questione, che di solito non si sbilancia a meno che non abbia delle solide basi in termini di informazioni.

Anche la repentina cancellazione del tweet incrementa il sospetto che l'affermazione di Schreier sia vera, facendo dunque pensare che Insomniac ha un altro gioco in lavorazione e più pronto di Marvel's Spider-Man 2, con la possibilità che questo misterioso titolo venga mostrato proprio alla presentazione di PS5, questa sera.

Di cosa si potrebbe trattare, dunque? In effetti, già molti sospetti si sono addensati su un possibile ritorno di Ratchet , forse con un nuovo capitolo della serie che rientra comunque nelle collaborazioni storiche tra il team e Sony. Parlando sempre di titoli noti, non si può evitare di pensare a un'altra serie legata alle piattaforme PlayStation, ovvero Resistance, considerando che alcuni indizi avevano suggerito già nei giorni scorsi novità in arrivo sulla serie.

Questi sono i principali indiziati, ma Insomniac è un team che può lavorare anche a qualcosa di completamente nuovo, come dimostrato anche negli anni scorsi con il lancio di Sunset Overdrive su Xbox One.