The Order 1886, l'esclusiva Ps4 ha venduto 1,69 milioni di copie dal lancio

Attraverso la pagina LinkedIn di Scott Murray, Director of Programming di Ready At Dawn Studios, scopriamo che lo studio ha venduto 1,69 milioni di copie di The Order 1886 dalla sua uscita nel 2015 ad oggi. Sono poche o sufficienti a giustificare un seguito?

Osservando la pagina LinkedIN di Scott Murray potremmo dedurre che non sono poche. Si tratta, in altre parole, del gioco più venduto tra quelli sviluppati dal Director of Programming. Se invece compariamo il gioco di Ready at Dawn come un tripla A esclusiva di PlayStation, allora, 1,69 milioni di copie potrebbero essere un risultato piuttosto deludente.

Nonostante questo, il gioco di Andrea Pessino ha molti più estimatori di quanti si possa pensare. Sono infatti molte le persone che vorrebbero un seguito di The Order: 1886 per PS5 e Xbox Series X: il problema principale, infatti, era la durata dell'esperienza, non la qualità dell'universo di gioco o il gameplay. Tutti elementi che potrebbero essere sistemati in un seguito creato con cura e con sufficiente tempo a disposizione.

Recentemente Pessino è tornato agli onori delle cronache per i suoi commenti entusiasti sul DualSense. Che il suo studio sia tra i protagonisti delle presentazione di stasera di PS5? Noi la stiamo attendendo con una lunga maratona che culminerà con la presentazione. La seguite con noi?