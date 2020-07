UltraPop Festival al via: ecco tutti gli eventi di oggi, 13 luglio 2020

UltraPop Festival parte oggi e lo fa nel migliore dei modi, con una serie entusiasmante di eventi che potrete seguire in diretta su Multiplayer.it: ecco la scaletta completa per la giornata.

Alle 15.00 apriremo ufficialmente il festival passando in rassegna il calendario degli appuntamenti, mentre alle 16.00 sarà la volta del primo panel di approfondimento dedicato ad Assassin's Creed Valhalla, con le nostre impressioni alla luce del provato e della presentazione di ieri.

Alle 17.00 toccherà quindi a Watch Dogs: Legion e al meglio di Ubisoft Forward, con una rassegna dei video di gameplay che abbiamo catturato personalmente durante un evento organizzato dalla casa francese.

Alle 18.00 parleremo di doppiaggio nei videogiochi e lo faremo in compagnia di Giuseppe Grossi e Jacopo Calatroni, analizzando sfide e prospettive future di questo importante aspetto della post-produzione videoludica, mentre alle 19.00 potrete assistere a un nuovo gameplay esclusivo di Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Alle 20.00 discuteremo invece dei GOTY di metà anno, ovverosia dei giochi migliori usciti finora nel 2020, interagendo con i lettori, e infine alle 21.00 guarderemo e commenteremo insieme la seconda e la terza puntata della serie televisiva Gangs of London.

Come già riportato, ci sono tre canali di Netaddiction coinvolti nell'UltraPop Festival: Multiplayer.it, Movieplayer e LegaNerd, e tutti porteranno avanti una ricca programmazione di eventi. Per il programma completo visitate il sito ufficiale del festival.