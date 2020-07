Giochi PS4: Ghost of Tsushima e i titoli della settimana del 13 luglio 2020

La nuova settimana del 13 luglio 2020 è ufficialmente cominciata: arriva dunque il momento di dare un'occhiata più da vicino a tutti i giochi PS4 che a partire da oggi (lunedì) approderanno sulla home console Sony, nel corso dei prossimi giorni. Difficile prescindere dalla nuova ed attesa esclusiva Sony, ovviamente.

La settimana del 13 luglio 2020, difatti, sarà quella del debutto di Ghost of Tsushima. "Acciaio e abilità con la spada: dovrai padroneggiare entrambe per sopravvivere alla tua colossale missione che si svolgerà nel Giappone del 1274, dove l'esercito mongolo ha preso il controllo dell'isola di Tsushima. Indossa la tua armatura, affila la tua katana e tendi il tuo arco, assumendo il ruolo di Jin, un samurai in disgrazia che rimane l'unica speranza dell'isola contro lo spietato Khan e il suo impero malvagio". L'anteprima del gameplay di Ghost of Tsushima è già disponibile per la lettura sulle nostre pagine, la data di lancio del titolo è attualmente fissata per il prossimo 17 luglio 2020 (questo venerdì).

Ma i giochi in arrivo su PS4 di questa settimana non finiscono qui: ci sono anche Rocket Arena, lo sparatutto online di Final Strike Games e pubblicato da Nexon; e poi Warhammer 40.000: Mechanicus di Bulwark Studios. "La struttura è quella classica dello strategico a turni con la possibilità di raccogliere e gestire risorse, scoprire tecnologie antiche, pianificare operazioni, utilizzare la tecnologia Noosphere e controllare i Tech-Priests".

Ricapitoliamo qui di seguito tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 13 luglio 2020, in un pratico elenco ordinato per data di lancio; acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.