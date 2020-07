WindTre, promo Summer 75 GIGA a 4,99 euro solo con WinDay (13 luglio 2020)

Torna l'appuntamento con il WinDay di WindTre: si tratta di un piccolo programma a premi di inizio settimana, per tutti i clienti della linea mobile e fissa dell'operatore. L'iniziativa di oggi 13 luglio 2020, tra l'altro, è particolarmente interessante: sarà possibile attivare la Summer 75 GIGA ad un prezzo vantaggioso.

Solo nella giornata di oggi, i clienti WindTre potranno attivare la promozione Summer 75 GIGA a 4,99 euro. Di per sé il pacchetto offre 75 GIGA di internet mobile da utilizzare in 15 giorni dall'attivazione, al costo di 4,99 euro una tantum (perfetti per essere sfruttati durante le vacanze estive, ad esempio). Superati i GIGA previsti, il cliente WindTre continuerà poi a navigare secondo le condizioni di utilizzo dei dati previsti dalla sua offerta principale.

Accedere a premi e iniziative del WinDay non è affatto complesso: è sufficiente mettere in download l'app di WinTre per Android o per iOS, quindi registrarsi e accedere al programma fedeltà WinDay, che è gratuito; i premi andranno però riscattati entro le 23:59 di oggi lunedì 13 luglio 2020. Volendo nella giornata di oggi sarà possibile attivare anche un abbonamento digitale gratuito alla rivista ELLE, oppure un anno per la rivista ESQUIRE: dipende da quello che vi verrà assegnato in modo casuale.

Di recente è cominciata una nuova inchiesta nei confronti di WindTre, per alcuni addebiti illeciti: potete approfondire la questione sulle nostre pagine.