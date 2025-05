Atomic Heart ha raggiunto un numero enorme di giocatori

Mundfish ha annunciato che il suo sparatutto in prima persona fantascientifico Atomic Heart ha raggiunto i 10 milioni di giocatori . Si parla di numero di giocatori e non di vendite perché il gioco è stato presente su Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, che avrà garantito sicuramente un gran numero di accessi.

Ottimi numeri

In questi casi, vale sempre la pena di ricordare che i giochi non vengono messi gratuitamente sui servizi in abbonamento, ma vengono pagati da chi gestisce gli stessi, spesso lautamente, e fruttano anche dei bonus in base alle prestazioni.

Le vendite effettive rimangono sicuramente un indice di successo, ma non lo sono più in maniera esclusiva, soprattutto per i titoli prodotti dai gestori di cui sopra (non è il caso di Atomic Heart).

L'annuncio è stato anche l'occasione per presentare Mundfish Powerhouse, etichetta editoriale mirata a supportare i team di sviluppo in erba, dandogli soldi, risorse ed esperienza. Staremo a vedere quali saranno i primi giochi presentati dalla compagnia, che darà a chi prenderà sotto la sua ala supporto diretto allo sviluppo, collaborando alle fasi di avvio dei lavori, così da oliarli per bene. Il tutto con l'obiettivo di aumentare le possibilità che i progetti vadano in porto.

Per il resto, vi ricordiamo il recente lancio di Atomic Heart: Enchantment Under the Sea, espansione che mostra il supporto prolungato di Mundfish al gioco.