L'accesso a Nintendo Switch 2 può essere protetto con un codice PIN

Nintendo Switch 2 può attivare un codice PIN per bloccare l'accesso a persone diverse dal proprietario della console: una misura decisamente utile e sensata, considerando la natura portatile della piattaforma Nintendo.

Il video che potete vedere qui sotto mostra la procedura, invero molto semplice: una volta scelto un codice a quattro cifre bisogna confermarlo perché diventi attivo, e da quel momento in poi a ogni accensione Nintendo Switch 2 chiederà appunto di inserire il PIN per effettuare lo sblocco.

C'è anche una nota curiosa, una sorta di easter egg: il codice scelto per la dimostrazione è 1889, che corrisponde all'anno in cui Nintendo è stata fondata, in quel di Kyoto, da Yamauchi Fusajiro.

Sembra in effetti che siano diverse le novità introdotte con il nuovo modello della console ibrida, dalla componentistica all'interfaccia, passando per accessori come la videocamera e alla chiacchierata funzionalità GameChat.