Una visual novel giapponese si è autocensurata su Steam per accordarsi agli "standard etici mondiali"

Non è una novità che gli editori orientali (e non solo) censurino i loro giochi per il mercato occidentale, ma Frontwing è stata davvero esplicita in merito alle motivazioni dei tagli operati sulla versione per Steam di Perennial Dusk -Kinsenka-, visual novel per PC lanciata il 29 maggio 2025 e disponibile anche su DLsite e DMM. Da notare che questi ultimi danno accesso alla versione non censurata del gioco. Quale movitazione? Come spiegato dallo studio, le censure sono mirate a rispettare gli "standard etici a livello mondiale".