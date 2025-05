Nintendo Switch 2 e Mario Kart World si presentano con i primi due spot italiani

Sono arrivati i primi due spot italiani di Nintendo Switch 2 e Mario Kart World, che nei tradizionali trenta secondi presentano la nuova console e le sue tante peculiarità, nonché il gioco di punta che ne accompagnerà il lancio.

Come sappiamo, Nintendo vanta ormai una lunga storia di promozione televisiva nel nostro paese, dove ha reclutato numerosi testimonial di spicco, a conferma del grande successo che ha riscosso qui da noi l'azienda a cominciare da Wii.

Non ci troviamo però ancora in quella fase della comunicazione: per il momento ad aprire le danze saranno spot brevi come quelli che vedete qui sotto, che puntano a presentare in maniera rapida ma efficace le novità di Nintendo Switch 2.

Viene inoltre spinta una funzionalità in particolare, ovverosia il multiplayer in locale: l'idea di poter giocare insieme agli amici e dar vita a sfide entusiasmanti sul proprio divano, che evoca atmosfere da party per un prodotto che vuole ancora una volta essere "trendy".