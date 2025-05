J Allard guida la squadra ZeroOne di Amazon: nuovi dispositivi rivoluzionari in arrivo

Amazon ha deciso di puntare forte sull'innovazione hardware e lo fa affidandosi a un nome storico del settore: J Allard, ex cofondatore di Xbox e figura chiave dietro progetti come Zune e il tablet Courier . Secondo quanto riportato da CNBC, Allard guida la nuova divisione ZeroOne, un team interno ad Amazon dedicato a sviluppare dispositivi "rivoluzionari" e che potrebbe presto portare novità nel mondo della smart home.

Una carriera all’avanguardia e un team per l’innovazione

Con quasi vent'anni trascorsi in Microsoft, J Allard è stato uno dei protagonisti dietro la nascita della prima Xbox e della sua evoluzione con la 360, contribuendo a plasmare l'identità del gaming moderno. Oltre al gaming, ha esplorato progetti come lo Zune, il tentativo di sfidare iPod nel settore musicale, e il Courier, un tablet pieghevole mai arrivato sul mercato ma considerato visionario per l'epoca. Dopo anni di silenzio, Allard è tornato sulla scena nel 2024 entrando in Amazon per concentrarsi su "nuove idee".

J Allard

La divisione ZeroOne sembra rappresentare la visione di Amazon di un laboratorio dedicato alla sperimentazione, con l'obiettivo di portare sul mercato dispositivi in grado di ridefinire le categorie di prodotto tradizionali. Secondo le prime informazioni, tra i progetti in cantiere ci sarebbe almeno un dispositivo smart home, come emerge da un annuncio per la posizione di "applied scientist" che menziona un nuovo prodotto per la casa intelligente.