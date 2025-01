Atomic Heart riceverà un nuovo personaggio nel terzo DLC in arrivo, "Enchantment Under the Sea"

Il team Mundfish ha pubblicato un piccolo ma interessante aggiornamento sul terzo DLC in arrivo per Atomic Heart, riferendo che questa espansione introdurrà un nuovo personaggio all'interno del cast del gioco, rappresentando così un elemento inedito anche su questo fronte.

Come abbiamo visto, il nuovo DLC si intitola Enchantment Under the Sea e rappresenta la terza espansione del particolare sparatutto in prima persona ad ambientazione distopica in uscita il 28 gennaio, dunque la settimana prossima.

Ne abbiamo visto un trailer di presentazione il mese scorso, e oggi un breve messaggio pubblicato dal team di sviluppo ha confermato l'arrivo di un nuovo personaggio, con un'immagine che la mostra in maniera parziale, per il momento.