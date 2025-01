The Witcher 4 vedrà Ciri protagonista e Geralt stesso dà la sua approvazione

Parlando con IGN USA, Doug Cockle , il doppiatore di Geralt, ha appoggiato la decisione di CD Projekt di concentrarsi su Ciri per The Witcher 4.

The Witcher 4 , svelato ai The Game Awards 2024 con un trailer, è il primo gioco di una nuova trilogia di giochi di Witcher ambientati dopo gli eventi di The Witcher 3. Invece di avere Geralt come protagonista, questa volta il personaggio principale è Ciri . Il tutto ha causato qualche reazione negativa in una fetta di pubblico . Sappiate però che Geralt stesso è d'accordo con la scelta.

Le parole di Doug Cockle su The Witcher 4

"Sono davvero entusiasta", ha dichiarato. "Penso che sia davvero un'ottima mossa. Voglio dire, ho sempre pensato che continuare la saga spostandosi su Ciri sarebbe stata una mossa davvero, davvero interessante per tutta una serie di motivi, ma soprattutto per le cose che accadono nei libri, che non voglio svelare perché voglio che la gente vada a leggere. Quindi sì, penso che sia davvero eccitante. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora di vedere cosa hanno creato".

Va comunque ricordato che il fatto che Geralt non sia il protagonista non significa che non sarà presente nel videogioco. È già stato confermato che lo strigo sarà parte di The Witcher 4, anche se al momento non è chiaro in che modo esattamente. Nel trailer di presentazione - che potete rivedere qui sopra - possiamo sentire la voce di Geralt che invita il giocatore all'inizio di una nuova saga.

