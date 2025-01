Trump scopre in una intervista che la sua criptovaluta vale miliardi ora: "sono spiccioli"

Come forse saprete, Donald Trump ha recentemente reso disponibile una criptovaluta - $TRUMP - ma non pare molto interessato a seguirne l'andamento. Durante una intervista ha infatti confermato di non avere idea di come sia andata la cosa.

L'intervista a Trump

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Trump ha affermato: "Non so molto a riguardo a parte il fatto che l'ho pubblicata. Ho sentito che è un grande successo, io non ho controllato. Che valore ha oggi?" Quando gli è stato detto che l'intera operazione ha generato diversi miliardi di dollari nell'arco di pochi giorni, Trump ha reagito con le seguenti parole: "Diversi miliardi? Sono spiccioli per questi ragazzi".

Inoltre, anche Melania Trump ha lanciato la propria criptovaluta: $Melania. Sia la $Trump che $Melania presentano delle clausole di esclusione di responsabilità sui loro siti web ufficiali, in cui si afferma che "non sono intese come un'opportunità di investimento" o classificate come titoli. Secondo CoinMarketCap, la criptovaluta $Trump ha una valutazione di mercato di circa 12 miliardi di dollari, mentre $Melania è valutata circa 1,7 miliardi di dollari.

In passato Trump aveva definito le criptovalute come delle truffe, ma durante il 2024 ha cambiato opinione. È diventato il primo candidato di primo piano ad accettare beni digitali come donazioni, segnalando un approccio più aperto nei confronti delle criptovalute. La famiglia Trump ha anche lanciato World Liberty Financial durante la campagna elettorale, con l'obiettivo di guidare una "rivoluzione finanziaria smantellando la morsa delle istituzioni finanziarie tradizionali". La società ha introdotto una propria criptovaluta come parte della sua visione. La criptovaluta $Trump è stata emessa da CIC Digital LLC, un'affiliata della Trump Organization. Questa entità è la stessa responsabile della creazione degli NFT ufficiali di Trump nel 2022, che inizialmente sono stati venduti per oltre 1.000 dollari, ma da allora il loro valore è sceso a circa 300 dollari, secondo CoinGecko.

Segnaliamo infine che il prezzo dei giochi potrebbe aumentare per colpa delle tariffe di Trump sul Messico, negli USA.