Annapurna Interactive si prende una dirigente di Netflix come nuovo capo, dopo aver perso tutto lo staff

L'ex dirigente di Netflix Leanne Loombe entrerà a far parte di Annapurna Interactive come vicepresidente esecutivo e responsabile dei giochi.

La situazione di Annapurna Interactive

Annapurna Interactive (Stray, Outer Wilds e non solo) ha subito uno sconvolgimento l'anno scorso, quando l'intero staff si è dimesso dopo che la proprietaria, Megan Ellison, non si dichiarata d'accordo con la volontà dei dipendenti di scorporare l'editore in una nuova società, come ha riferito Bloomberg.

Secondo Bloomberg, gli ex membri dello staff di Annapurna Interactive hanno successivamente assunto il controllo dei giochi pubblicati da Private Division, un'etichetta indie precedentemente di proprietà di Take-Two Interactive.

Loombe ha lavorato presso Riot Games prima di entrare in Netflix nel 2021: durante il suo lavoro per la compagni di streaming ha contribuito a introdurre giochi come Hades e la trilogia di Grand Theft Auto nel portafoglio di prodotti videoludici della piattaforma di streaming e ha contribuito a dirigere la sua iniziativa di cloud gaming.

"Ho sempre ammirato l'incredibile attenzione con cui Annapurna Interactive sostiene gli sviluppatori che hanno una forte visione creativa e gli rende possibile creare giochi di alta qualità che i giocatori amano", ha dichiarato Loombe in un post su LinkedIn. "Questa è un'opportunità unica nella vita per continuare a creare e rafforzare un luogo che gli sviluppatori possono chiamare casa".

