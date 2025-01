WhatsApp fa condividere gli aggiornamenti di stato su Instagram e Facebook come storie

Come funziona l’integrazione

Il collegamento tra WhatsApp e l'Accounts Center non sarà automatico: gli utenti dovranno attivarlo manualmente. Una volta completato, sarà possibile condividere gli aggiornamenti di stato su Instagram e Facebook con un semplice clic. Questo strumento offre un modo più pratico per gestire i contenuti in modo trasversale, mantenendo al contempo la crittografia end-to-end tipica di WhatsApp.

La funzione di condivisione degli stati

Meta ha chiarito che i dati personali di WhatsApp verranno utilizzati solo per migliorare i servizi, personalizzare le esperienze e, eventualmente, mostrare annunci mirati. Tuttavia, l'azienda sottolinea che i messaggi privati rimarranno crittografati e non saranno accessibili alle altre piattaforme.