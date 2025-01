Ex-dipendenti di Annapurna acquisiscono giochi e catalogo dall'etichetta Private Division, chiusa da Take-Two

Come forse ricorderete, diversi membri dello staff di Annapurna Interactive si erano licenziati in massa l'estate scorsa , in polemica dopo un duro scontro interno con il management della compagnia. Questi stessi elementi hanno però intenzione di rimanere attivi nel medesimo ambito dell'industria videoludica, e hanno recentemente assorbito i giochi e i franchise di Private Division, etichetta che è stata recentemente chiusa dal publisher Take-Two .

Una nuova compagnia formata da ex di Annapurna e Private Division

Dietro alla manovra c'è Haveli Investments, una società di private equity con sede in Texas, che avrebbe finanziato la costituzione di una compagnia costituita in gran parte dagli ex-Annapurna che avevano lasciato il publisher l'estate scorsa, in seguito ai forti scontri con Annapurna Pictures.

Questa nuova compagnia ancora senza nome si occuperà dunque di gestire il catalogo acquisito da Private Division, oltre ad ulteriori titoli.

Haveli ha peraltro acquisito anche parte dello staff della ex-etichetta di Take-Two, con circa 20 dipendenti che si trasferiscono all'interno della nuova società guidata dagli ex-Annapurna, ma il cui futuro è incerto, almeno per alcuni, considerando che ci sarà probabilmente un ridimensionamento del personale.

Sul fronte dei giochi, la nuova compagnia creatasi si occuperà di pubblicare alcuni dei titoli già annunciati da Private Division come Tales of the Shire, in arrivo il 25 marzo, gestirà la serie Kerbal Space Program e lancerà sul mercato anche un gioco non ancora annunciato da parte di Game Freak, team diventato celebre per lo sviluppo della serie Pokémon.