Il mercato dei videogiochi fisici è crollato nel Regno Unito durante il 2024

In base ai dati forniti da Entertainment Retailers Association e da Nielsen/GfK, India e GSD, emerge un quadro alquanto preoccupante per il mercato standard retail, calato di circa il 35% rispetto all'anno precedente nel corso del 2024.

Il 2024 è stato un anno decisamente difficile per l'industria videoludica, e un aspetto di questo è visibile anche nella situazione del mercato dei videogiochi fisici , letteralmente crollato nel Regno Unito nel corso dell'anno.

Va meglio al mercato digitale

I dati relativi al mercato digitale sono migliori, sebbene anche questi in calo per quanto riguarda complessivamente il 2024, ma in maniera molto più attenuata rispetto al mercato fisico.

EA Sports FC 25 è stato il più venduto nel 2024, ma soprattutto in digitale

In base a quanto riportato, il mercato digitale ha generato complessivamente 4,29 miliardi di sterline, con un calo dell'1% rispetto al 2023.

In termini di acquisti digitali, su PC abbiamo assistito a un calo del 5%, mentre su console c'è stata una riduzione del 15%. Questi dati negativi sono però compensati da un incremento del 2,6% negli acquisti sul mercato mobile, e da un aumento del 12% nei ricavi derivanti dai servizi in abbonamento, che evidentemente hanno avuto un'annata positiva.

Il gioco più venduto nel Regno Unito nel corso dell'anno è stato EA Sports FC 25, che ha totalizzato 2,9 milioni di copie, di cui l'80% sono digitali. La situazione generale del mercato, e probabilmente anche di quello fisico, dovrebbe migliorare nel corso del 2025 grazie soprattutto ai probabili lanci di GTA 6 e Nintendo Switch 2.