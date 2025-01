Humble Choice presenta i giochi di gennaio per gli abbonati, con Blasphemous 2 e Dordogne

Humble Bundle ha inaugurato il 2025 svelando la line-up di giochi PC di Humble Choice per il mese di gennaio , da ora disponibili per tutti gli abbonati al servizio. Come al solito si tratta di una selezione variegata, che questa volta include, tra gli altri, anche Blasphemous 2, Dordogne e Against the Storm .

Cos'è Humble Choice

Per chi non lo conoscesse, Humble Choice è un servizio in abbonamento dal costo di 9,99 euro al mese. Offre ogni mese una selezione di giochi per PC, riscattabili tramite delle chiavi per Steam e altre piattaforme ufficiali. Insomma, una volta ottenuti saranno vostri per sempre, anche se deciderete successivamente di disdire la sottoscrizione.

Uno dei fantastici paesaggi di Dordogne

I vantaggi dell'abbonamento non finiscono qui. Infatti, gli iscritti ottengono un sconto cumulativo fino al 20% sugli acquisti fatti su Humble Store (in base al numero di mesi di sottoscrizione consecutivi, partendo da una base del 10%) e l'accesso alla Humble Games Collection, una raccolta di titoli pubblicati da Humble Games che include circa 50 giochi senza DRM.

Come tutti gli acquisti fatti da sulla piattaforma di Humble Bundle, anche in questo caso una parte dei ricavati va in beneficenza, il 5% per la precisione. In questo caso l'ente scelto è la fondazione Make-A-Wish. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Humble Choice, a questo indirizzo.

Che ne pensate, i giochi proposti da Humble Choice per questo mese sono di vostro gradimento? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.