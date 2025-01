A un certo punto ci siamo chiesti perché continuavamo a giocare a Judero . Più che altro ci chiedevamo perché non riuscivamo a staccarcene, nonostante fosse distante anni luce dal concetto di "rifinito" che è andato formandosi nel corso degli anni. In effetti come clone di Zelda sarebbe vicino al pessimo, considerando la confusione dei feedback in combattimento, l'imprecisione di alcuni attacchi, l'inutilità delle abilità del protagonista e gli schemi d'attacco abbozzati di alcuni boss. Eppure, quando si è ormai dentro all'action adventure di Talha and Jack non se ne riesce a uscire, almeno fino ad averlo finito (ci vogliono circa 5 / 6 ore, per la cronaca). Non è solo una questione di stile visivo in stop motion , che può voler dire tutto e niente, considerando che possono venirne fuori delle ottime esperienze come Harold Halibut , o delle pessime come The Spirit of the Samurai .

Estetica del brutto

Scriveva Bonaventura di Bagnoregio nel Medioevo che anche il diavolo diventa bello se ne viene rappresentata bene la bruttezza, riprendendo in parte il concetto aristotelico, espresso nella Poetica, secondo cui si può realizzare qualcosa di bello imitando con maestria la sua repellenza. Del resto nel corso dei secoli si è spesso ragionato sul concetto di "brutto", non solo in opposizione al bello, ma anche nella sua autonomia espressiva.

Judero è stato modellato su di un action figure

Ad esempio Karl Rosenkrantz elabora una vera e propria Estetica del brutto nell'arte. Siamo nella metà dell'800 e il filosofo tedesco parla di "assenza di forma", "asimmetria", "disarmonia", "deformità" (fisica o morale) e di varie forme della ripugnanza come elementi fondanti della rappresentazione del brutto nell'arte. Nel '900 l'idea di brutto è stata ampiamente riconcettualizzata e relativizzata, diventando il centro di avanguardie e di poetiche. L'estetica del brutto non è quindi cosa nuova e, a dirla tutta, l'abbiamo ritrovata più volte nei videogiochi. Pensate ad esempio a quanto siamo stati affascinati dalle deformità rappresentate in The Binding of Isaac o a come alcune creature dei giochi horror siano entrate nell'immaginario collettivo (Pyramid Head di Silent Hill 2, tanto per fare un esempio).

Non ci sembra alieno di affermare che il fascino di un gioco come Judero nasca proprio dall'opposizione estetica, intesa nel suo senso più ampio (quindi non parliamo solo di grafica) a quella che possiamo considerare la bellezza standardizzata imposta dall'industria.

Non è solo la sua stranezza o eccentricità a renderlo un'avventura a suo modo meravigliosa, così come il suo essere "fatto a mano" non significa niente se lo consideriamo come un concetto a sé stante (quante cose "fatte a mano" sono semplicemente fatte molto male o non riescono a comunicare niente?). Certo, giocandoci si respira un'aria di bottega artigiana, con un grande odore di Milliput (il materiale con cui sono stati modellati i personaggi) e di cartone tagliato e verniciato a mano per realizzare alcuni scenari. Del resto è stato creato da due persone, che si sono fatte aiutare da amici e familiari, quindi non ci si poteva aspettare altro.

Judero è pieno di personaggi sopra le righe

A ben vedere non c'è niente di davvero "bello", tra effetti sonori fatti con la bocca, volti appena abbozzati e città costruite in modo surreale. Non c'è nemmeno granché di rifinito. Per dire, a un certo punto abbiamo affrontato un boss che ci ha lanciato contro alcuni dei suoi servitori... che però si sono bloccati. Quindi gli siamo andati alle spalle e lo abbiamo abbattuto a sassate (una delle abilità speciali) senza problemi. Come detto, Judero è uno Zelda terribile, ma un'avventura straordinaria, e non per la simpatia pietosa che a volte si manifesta per i titoli indie più poveri.