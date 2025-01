Steam OS presto sarà disponibile per le handheld di terze parti, Lenovo Legion Go S è solo l'inizio

A questo proposito, durante il CES 2025 Lenovo ha annunciato una versione di Lenovo Legion Go S con installato Steam OS , con il lancio fissato per il mese di maggio. Ma a quanto pare sarà solo l'inizio. Steam ha pubblicato un post in cui annuncia l'arrivo di una versione beta del sistema operativo che mira a "migliorare l'esperienza degli utenti su altri dispositivi". Inoltre, Pierre-Loup Griffais, uno dei lead designer di Steam Deck, ha praticamente confermato a The Verge che in futuro anche altri produttori potranno pre-installare Steam OS sui loro device , a patto di diventare partner di Valve.

Steam OS sarà identico su tutti i dispositivi

Griffais e il co-designer Lawrence Yang non hanno parlato nello specifico di quali handheld adotteranno Steam OS, per quanto tra i possibili candidati ci dovrebbe essere ASUS ROG Ally, ma chiaramente per saperlo con certezza dovremo attendere gli annunci dei prossimi mesi.

Lenovo Legion Go S con Steam OS

Nell'intervista si è parlato anche di Bazzite, un sistema operativo gratuito creato dalla community per i dispositivi handheld che integra un'interfaccia e funzionalità molto simili a quelle di Steam OS. Griffais ha dichiarato che Valve non ha nulla in contrario e che, anzi, dimostra come il suo sistema operativo sia talmente valido e apprezzato da aver dato vita a questo progetto.

Tuttavia, allo stato attuale Bazzite non è in una condizione ideale che permetta ai produttori hardware di terze parti di precaricarlo nei loro dispositivi, né Valve lo permetterebbe. In generale, per quanto gli utenti possano scaricare liberamente SteamOS e installarlo su altre handheld al di fuori di Steam Deck, a nessuna compagnia è consentito vendere dispositivi con pre-installato questo OS o modificarlo, se non diventando partner di Valve.

I motivi dietro a questi limiti non sono solo di natura commerciale, ma anche tecnica. Griffais ad esempio ha spiegato che Lenovo Legion Go S utilizzerà la stessa versione dello Steam OS di Steam Deck, riceverà in contemporanea gli stessi aggiornamenti di sistema e avrà il medesimo sistema di shader precached, con la sola differenza che saranno presenti dei ritocchi per assicurare la compatibilità hardware. Insomma, Steam OS sarà identico sia su Steam Deck che su altri dispositivi, in quanto Valve vuole che diventi un'unica grande piattaforma e non un'esperienza frammentata.

"In generale, vogliamo solo assicurarci di avere un buon percorso per lavorare insieme su cose come gli aggiornamenti del firmware e che si possa arrivare a cose come il boot manager e il BIOS e cose del genere in modo semi-standardizzato", dice Griffais. "Se qualcuno vuole immettere sul mercato un dispositivo e precaricarvi SteamOS, saremo lieti di parlarne".