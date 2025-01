Lenovo Legion Go S è una slim con Steam OS, ma Legion Go 2 sarà la vera next-gen: li abbiamo "provati"

Proprio a tal proposito e in occasione del Consumer Electronic Show 2025 di Las Vegas (che si tiene rispettivamente dal 7 al 9 gennaio), la compagnia Lenovo ha annunciato i suoi nuovi dispositivi portatili fortemente improntati al gaming, andando a comprendere Lenovo Legion Go S (nelle sue due versioni, in base al differente sistema operativo) e il nuovo prototipo Lenovo Legion Go da 8,8 pollici: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Nel corso degli ultimi anni, i PC handheld sono diventati un dispositivo essenziale per giocare ai titoli più recenti anche in portabilità, senza necessariamente spendere a particolari compromessi. Tra le piattaforme principali ricordiamo ASUS ROG Ally , Steam Deck e Lenovo Legion Go.

Lenovo Legion Go S da 8 pollici: le specifiche tecniche

Partiamo da Lenovo Legion Go S, un PC handheld basato su doppio sistema operativo: abbiamo infatti una versione Windows 11 e una, inedita, "powered by Steam OS", che sembra avere in tutto e per tutto lo stesso sistema operativo di Steam Deck. Entrambe le macchine avranno le stesse specifiche, in due configurazioni: una entry level con processore AMD Ryzen Z2 Go, da poco annunciato da AMD, e una con il "vecchio" Ryzen Z1 Extreme. Una avrà 16 GB, l'altra 32 GB di memoria 6400Mhz LPDDR5X RAM.

Il retro di Lenovo Legion Go S, che non ha i controller staccabili

Il sistema handheld "slim" presenta un display con funzionalità touch PureSight da 8 pollici di diagonale, con rapporto 16:10 e una frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz, garantendo così il massimo della fluidità e dinamicità possibile per ogni videogioco, anche quelli maggiormente movimentati. Una delle caratteristiche più significative risiede nel suo peso ridotto, pari ad appena 740 grammi, che lo rende decisamente più leggero del modello base.

Una caratteristica esclusiva del nuovo modello è poi lo switch che permette di regolare la corsa dei grilletti su due posizioni, accorciando il range di movimento per favorire l'uso con giochi di alcuni generi, come per esempio gli sparatutto. La rinuncia ai controller staccabili, tuttavia, fa perdere un po' di particolarità al PC Lenovo, che così si uniforma inesorabilmente alla concorrenza, come ROG Ally X.

Lenovo Legion Go S con Windows 11 sarà disponibile da gennaio 2025, con prezzo a partire da 629€ (IVA inclusa) per il modello base. La versione "powered by SteamOS" arriverà invece in aprile, ma il prezzo è ancora da confermare. Non sappiamo nemmeno il prezzo delle configurazioni top con AMD Z Extreme 1, ma durante l'evento di presentazione si è parlato di una forbice di circa 100 dollari tra i prezzi dei vari modelli.

Nel corso della presentazione non abbiamo notato grosse differenze di prestazioni tra i due sistemi operativi, ma la prova è stata troppo breve per portare a giudizi definitivi.

Specifiche tecniche Legion Go S