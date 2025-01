OnePlus 13, la recensione dello smartphone Android che migliora ogni aspetto del suo predecessore

Vale la pena sottolineare poi come questo OnePlus 13 abbia risolto uno dei difetti del predecessore, ovvero la resistenza ad acqua e polvere che l'anno scorso si fermava a un oggettivamente deludente IP65. Stavolta invece, seguendo un trend parecchio consolidato tra gli ultimi flagship dei produttori cinesi, troviamo l'eccellente connubio IP68 + IP69 , che di fatto è il massimo livello di protezione attualmente offerto dal mercato; pertanto OnePlus 13 può resistere all'immersione fino a un metro e mezzo per 30 minuti, e agli spruzzi ad alta pressione fino a 80 gradi di temperatura.

La porta USB Type-C è in versione 3.2, quindi in grado di trasferire dati ad alta velocità o a riprodurre contenuti video su schermi collegati. Lo slot Dual-SIM c'è ed è presente il supporto alle eSIM.

Le memorie sono invece LPDDR5X per la RAM , nei tagli da 12 o 16 GB, e UFS 4.0 per l'archiviazione , da 256 o 512 GB, quindi veloci tanto quanto è lecito attendersi su un prodotto di questo tipo.

L'anno scorso OnePlus 12 fu uno dei primi smartphone a proporre il SoC di punta Snapdragon 8 Gen 3; stavolta i tempi sempre più contratti dell'evoluzione tecnologica portano OnePlus 13 ad essere solamente uno dei già numerosi telefoni dotati di Snapdragon 8 Elite , il chip con processo produttivo a 3 nm che rappresenta oggi il fiore all'occhiello di Qualcomm. Si tratta quindi di un SoC che abbiamo imparato a conoscere, dotato ovviamente di un'enorme potenza che però non tutti fino ad ora sono stati in grado di gestire appieno in relazione a temperature e thermal throttling. Vedremo successivamente come ha lavorato OnePlus in tal senso. Ovviamente anche la GPU è la solita, ottima Adreno 830.

Interessante la scelta di colori, che porta con sé anche una differente lavorazione della back cover ; il blu di Midnight Ocean con un materiale in pelle vegana a impreziosire la superficie, il bianco di Artic Dawn con un opaco molto elegante e il nero di Black Eclipse con una texture che richiama la venatura del legno. Tutte molto belle e sobrie, cosa che sinceramente non ci sentivamo di dire del verde marmorizzato di OnePlus 12, troppo legato ai gusti cinesi.

Per quanto riguarda il design, OnePlus 13 sviluppa la sua proposta nel segno della continuità , ma comunque introducendo diverse novità rispetto al predecessore. Questo significa che al colpo d'occhio si comprende la linea stilistica mantenuta dal produttore, ma esistono comunque parecchi elementi in grado di rendere OnePlus 13 differente. In primo luogo nelle forme della cornice che, meno avvolgenti e morbide, virano più nel verso delle proposte "a mattoncino". Ciò comporta anche che i lati del display siano solo leggermente arrotondati , incontrando così più facilmente i gusti della maggior parte del pubblico. I bordi dello schermo poi sono ovviamente molto sottili, come è opportuno aspettarsi su uno smartphone flagship.

Da segnalare la presenza della modalità ProXDR nella galleria fotografica (sia nell'app nativa che in Google Foto); si tratta dell'applicazione di OnePlus dell'UltraHDR di Google che in pratica modifica dinamicamente la luminosità di determinati dettagli di una foto per donarle maggiore impatto. Non sempre i risultati sono ottimali, va detto, ma comunque in buona parte dei casi l'effetto è gradevole.

Ottimo il sensore di impronte ultrasonico posto sotto al display , veloce ed estremamente preciso e anche collocato in posizione perfetta per essere raggiunto naturalmente e senza difficoltà dal dito.

Importante l'attenzione al comfort visivo attraverso il PWM dimming a 2160 Hz , che riduce l'affaticamento in condizioni di bassa luminosità ambientale, tipicamente quando si usa lo smartphone in camera da letto prima di andare a dormire (abitudine tutt'altro che salutare, ma estremamente diffusa).

Merita di essere menzionata la tecnologia RadiantView, qui al suo debutto, che a detta di OnePlus garantisce un approccio più raffinato all'adattamento della luminosità sotto la luce diretta del sole: invece di aumentare semplicemente il valore di luminosità del display in toto, viene incrementata dinamicamente quella dei singoli pixel sulla base di un'analisi dei dati dell'immagine riprodotta. Sta di fatto che si tratta di uno schermo tra i migliori sul mercato, estremamente piacevole da utilizzare in ogni condizione.

Fotocamere

Esattamente come in casa OPPO, anche OnePlus può godere della collaborazione con Hasselblad per lo sviluppo della componente fotografica che però, per quanto riguarda il sensore principale, resta del tutto invariato rispetto all'anno scorso. Si tratta del pur ottimo Sony LYT-808 1/1.4" con ƒ/1.6 e OIS, che riesce a restituire immagini davvero molto buone, con un buon contrasto, luminose e ricche di dettagli. Un obiettivo destinato a soddisfare chiunque e capace di comportarsi benissimo anche in notturna, mantenendo alto il dettaglio senza aumentare il rumore.

OnePlus ha spinto ulteriormente sulla componente fotografica

Dove invece ci sono maggiori novità è nel resto del comparto, che stavolta allinea tutti e 3 gli obiettivi al valore di 50 MP. Per l'ultrawide si tratta di un Samsung ISOCELL JN5 1/2.75" da 120° con apertura ƒ/2.05, che è senza dubbio l'elemento meno prestante della proposta fotografica di OnePlus 13; ciò nonostante il comportamento è adeguato all'ambito di utilizzo, un po' meno soddisfacente degli altri in termini di dettaglio e resa in notturna. La stessa camera funge anche da macro.

Per il teleobiettivo le cose si fanno ancora più interessanti visto che il sensore è un Sony LYT-600 1/1.95" ƒ/2.65 con OIS accompagnato da un innovativo design delle lenti a triprisma con zoom ottico 3x, che è in grado di aggirare ancora di più i limiti delle dimensioni degli smartphone rispetto alle lenti periscopiche. Ed in effetti la resa di questo obiettivo è davvero molto buona in ogni condizione, estremamente soddisfacente nella resa cromatica e nel dettaglio anche allo zoom massimo.

In generale poi, OnePlus ha curato particolarmente le funzioni fotografiche implementando tecnologie che trovano applicazione soprattutto nel caso di soggetti in movimento. Questo avviene tramite l'algoritmo a Doppia Esposizione, che si attiva tenendo premuto il tasto di scatto (tipo burst mode). In questo caso l'algoritmo per ogni scatto cattura un'immagine a esposizione lunga e una corta, unendole poi per ottenere il risultato qualitativo migliore in termini di dettaglio e HDR.

Molto buoni poi i ritratti, che nelle modalità 1x, 2x e 3x replicano le caratteristiche e i risultati delle lenti Hasselblad, a seconda che si voglia dare più o meno risalto al soggetto rispetto allo sfondo.

La camera frontale invece è una Sony IMX615 da 32 MP con ƒ/2.45: nulla di particolarmente eccitante al di là dell'adeguatezza per l'uso a cui è chiamata.

Per quanto riguarda i video invece, tutti i sensori sono in grado di registrare fino a 4K a 60 FPS con supporto all'HDR Dolby Vision, mentre col principale si può arrivare fino alla in realtà poco utile risoluzione 8K a 30 FPS. La consistenza delle lenti in ambito video permette di mantenere le stesse impostazioni senza soluzioni di continuità durante una singola registrazione non solo per quanto riguarda le caratteristiche di risoluzione e frame rate, ma anche modificando l'esposizione e attivando la modalità ultra stabile. Più che convincente la resa finale e molto valida la stabilizzazione.