OnePlus 12, la recensione dello smartphone Android che ci voleva

OnePlus 12 arriva dunque in un momento di grande slancio per la compagnia di proprietà di BBK Electronics, forte anche dell'accoglienza molto positiva riservata a OnePlus Open che ha ribadito come la dotazione tecnica e la qualità del comparto fotografico siano le direttive principali sulle quali si è indirizzato questo nuovo corso. Logico quindi attendersi grandi cose su questi due fronti anche da OnePlus 12: seguiteci nella recensione per scoprire se il dispositivo è stato all'altezza di queste notevoli aspettative.

Lo scorso anno, OnePlus 11 ha rappresentato un convincente punto di svolta per un'azienda che da diverso tempo girava un po' a fasi alterne e che faticava a trovare una effettiva e definitiva maturità, lontana parente di quella fucina di "flagship killer" che era agli esordi. Visto il successo di quel modello, non stupisce dunque che in questa recensione di OnePlus 12 andiamo a parlare di uno smartphone Android che prosegue sul cammino tracciato dal predecessore, apportando i dovuti aggiornamenti ad un dispositivo che punta senza remore alla fascia alta del mercato ma con la leva di un prezzo più contenuto di quello di molti competitor.

Un piccolo neo in una scheda tecnica tanto valida è senza dubbio da ricercare nella certificazione IP, che si ferma a un IP65 contro l'IP68 che sarebbe lecito attendersi su un flagship, e che di fatto rappresenta lo standard per gli smartphone top di gamma più recenti di molti altri produttori. Per chi non lo sapesse, la sigla indica con la prima cifra la protezione contro l'ingresso di solidi (quindi di polvere), la seconda contro l'ingresso di liquidi. Di conseguenza, mentre appunto per la polvere e i fumi c'è una condizione completamente ermetica, per i liquidi la garanzia è legata soltanto alla protezione dai getti d'acqua, e non per l'immersione. Un peccato.

Tornando alla scheda tecnica, per quanto riguarda le memorie troviamo RAM LPDDR5X nei tagli da 12 e 16 GB, mentre l'archiviazione è su UFS 4.0 da 256 e 512 GB : praticamente il top disponibile sul mercato in fatto di velocità, rendendo il connubio col SoC particolarmente efficiente.

In tutta onestà è oramai complicato toccare con mano in maniera tangibile i progressi di questi SoC (+30% CPU e +25% GPU quelli dichiarati) al di là dei dati dei benchmark, perché spesso e volentieri sono sovradimensionati rispetto alle necessità dell'utente. Ciò nonostante è evidente che lo Snapdragon 8 Gen 3 rappresenti una sorta di garanzia per il futuro, ancora di più a fronte delle novità di OnePlus legate a tecnologie proprietarie indirizzate proprio al mantenimento delle prestazioni sul lungo periodo.

Design

Il colore Green Emerald è perlomeno divisivo

L'aspetto del design di OnePlus 12 si colloca in perfetta continuità con quello proposto da OnePlus 11, al punto che ci vuole una certa attenzione ai dettagli per distinguere l'uno dall'altro. Questo significa che nella parte posteriore, l'unica che di fatto permette agli smartphone moderni di presentare qualche tratto distintivo, si ritrova il corpo fotocamera circolare collocato in modo asimmetrico verso il lato sinistro, con un elemento di continuità che lo collega alla cornice. Sono stati mantenuti i quattro elementi separati, ma lo sfondo segue stavolta il colore del resto della scocca anziché staccare in nero come accadeva l'anno scorso. L'azienda cita come fonte di ispirazione il mondo degli orologi di lusso, dei cronografi con le loro complicazioni sul quadrante, e il parallelismo ci può stare, anche se in realtà non ci sono straordinarie spinte innovatrici nel design del prodotto.

Il retro è in Gorilla Glass 5. Nella parte frontale il display è invece protetto da un Gorilla Glass Victus 2, il top attualmente per quanto riguarda la protezione e la resistenza. I bordi laterali sono leggermente curvati, una soluzione premium che però non tutti amano particolarmente, motivo per cui è importante fare le proprie valutazioni personali a riguardo. Nella parte superiore e inferiore invece le cornici sono estremamente sottili, come è lecito attendersi da un prodotto di fascia alta.

Ai lati si trovano, oltre ai classici tasti di accensione e di volume e al connettore USB-C, l'iconico Alert Slider che è una specie di marchio di fabbrica per OnePlus, nonché una caratteristica che molti dei fan affezionati al brand desiderano ritrovare. Anche il trasmettitore a infrarossi non è una presenza molto frequente, per cui può far piacere a chi trova utile controllare dispositivi come tv, home theater, climatizzatori, stereo e via dicendo tramite lo smartphone.

Per quanto riguarda le dimensioni, queste sono cresciute leggermente rispetto al predecessore sia in altezza che larghezza che profondità e soprattutto nel peso, che raggiunge ora i 220 grammi. Quest'ultimo è probabilmente l'incremento che si percepisce di più nell'uso quotidiano, perché OnePlus 12 non è davvero uno smartphone leggero a maggior ragione impugnandolo con un una mano. Evidentemente gli ingegneri non hanno potuto fare miracoli di fronte ai miglioramenti dell'hardware e alla batteria applicati in questo nuovo modello.

Abbastanza singolare la proposta di colori, solo due dal momento che la compagnia non ha voluto portare in occidente anche la variante bianca presente invece sul mercato cinese: di conseguenza accanto al classico e serio Silky Black si accompagna il Flowy Emerald, un verde smeraldo con una goffratura ispirata, secondo l'azienda, alla natura. L'effetto è simile alle venature del marmo, molto particolare e quindi destinato a non piacere a tutti: a noi in tutta sincerità non ha affatto convinto, ma appunto è una faccenda personale. Quello che è più oggettivo è la scivolosità del telefono in mano, molto significativa e che suggerisce di applicare al più presto una cover (che non è inclusa nella confezione).