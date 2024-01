Avatar La leggenda di Aang: Sokka sarà meno sessista nella serie di Netflix

Il potenziale problema di Avatar La leggenda di Aang

Un potenziale problema dietro la scelta degli autori del live action di Avatar La leggenda di Aang è che eliminando il sessismo di Sokka si diminuisce la potenza del suo arco narrativo. Il personaggio è assolutamente sessista, ma nel corso delle stagioni impara a rispettare le donne, soprattutto quando sono più abili di lui, superando così la sua convinzione che gli uomini siano innatamente migliori nel combattimento. Sokka impara a lavorare a fianco di sua sorella, di Toph e delle Guerriere di Kyoshi. Si dovrà capire se il personaggio è stato modificato per tenere conto della questione o se semplicemente sarà più rispettoso sin dall'inizio senza poi evolversi in modo particolare.

La scelta però ha senso considerando il tipo di prodotto. In un cartoon è facile ridicolizzare Sokka per il suo sessismo, in un live-action - quanto è un attore in carne e ossa a dire certe cose - può risultare molto più strano e lasciar passare un messaggio spiacevole.

Dovremo giudicare quando potremo vedere il personaggio nella serie. Non sarà inoltre l'unica modifica visto che Avatar La leggenda di Aang darà subito più spazio ad Azula.