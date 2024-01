Until Dawn Remaster: nuovi indizi sul gioco per PS5 e PC, coinvolgono anche Virtuos

In quegli anni, Lu era sempre attivo nell'ambito dell' animazione , impiegato presso Virtuos e, a quanto pare, con mansioni riguardanti anche Until Dawn, cosa che fa pensare che il presunto remaster sia un progetto in sviluppo ormai da alcuni anni.

L'utente KekanKok su Reddit ha infatti mostrato come il gioco sia presente all'interno del curriculum pubblicato online di un ex-animatore di Virtuos, Nacri Lu , attualmente impiegato presso Offworld Industries come animation director ma che ha lavorato presso il team precedente tra il 2018 e il 2020.

Spuntano altri indizi sul possibile remaster o remake di Until Dawn , il gioco narrativo horror uscito originariamente su PS4 e che potrebbe tornare su PS5 e PC, con dettagli emersi online che lo legherebbero al team Virtuos , specializzato in effetti in operazioni di porting e rimasterizzazioni.

In arrivo su PS5 e PC?

Until Dawn, un'immagine del gioco

Il titolo in questione compare nel curriculum come in arrivo su PC e console, cosa che fa pensare a un remaster o remake previsto per PS5 e PC, con una versione di nuova generazione nativa forse attraverso una totale rielaborazione tecnica.

D'altra parte, le voci sul ritorno di Until Dawn si stanno moltiplicando, con il titolo che è stato riferito anche dal noto leaker billbil-kun come in arrivo, cosa che fa pensare seriamente all'esistenza del gioco in questione.

Considerando che per domani sera, 31 gennaio, è fissato il nuovo State of Play di PlayStation, potrebbe essere quella l'occasione per l'annuncio del ritorno di Until Dawn, a questo punto non rimane che attendere le notizie.