Until Dawn: remaster in arrivo su PS5 e PC, secondo un noto leaker

Until Dawn tornerà con una "versione completamente nuova", molto probabilmente una remaster per PS5 e PC: lo riferisce il noto leaker billbil-kun, secondo cui l'annuncio ufficiale della riedizione avverrà da qui ai prossimi quindici giorni.

Nei giorni scorsi è stato annunciato che un film di Until Dawn è in produzione presso Sony, con nomi importanti alle spalle, e proprio come accaduto con The Last of Us l'azienda giapponese vuole cavalcare l'onda di una rinnovata popolarità.

Su tratta dunque anche in questo caso di un'operazione promozionale, che punta a valorizzare il lavoro svolto da Supermassive Games nel 2015, migliorando il gioco sotto il profilo tecnico e lanciandolo magari in concomitanza con la pellicola.