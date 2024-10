Il film di Until Dawn ha una data di uscita

La pellicola era stata annunciata ufficialmente a gennaio, con il regista David F. Sandberg (Shazam e Lights Out) a dirigere la produzione, sulla base di una sceneggiatura di Gary Dauberman (It, Annabelle, The Nun) e Blair Butler. Il cast di attori include Ella Rubin (The Idea of You), Michael Cimino (Love Victor), Ji-young Yoo (Expats), Odessa A'zion (Hellraiser), Maia Mitchell e Peter Stormare, che riprenderà il ruolo dello psichiatra Dr. Hill del gioco.

Come riportato sulle pagine di Deadline, il film basato di Until Dawn , l'avventura horror di Supermassive Games, ha una data di uscita nelle sale cinematografiche, fissata al 25 aprile 2025 .

Until Dawn, dalle console al grande schermo

Per chi non lo sapesse, Until Dawn è un'avventura narrativa horror interattiva, dove prendiamo il controllo di otto ragazzi e ragazze che si ritrovano a vivere una notte da incubo su una baita isolata a Blackwood Mountain cercando di sopravvivere a delle creature mostruose. Come altri giochi di questo stampo è presente un sistema di scelte a mo di "effetto farfalla", dove le decisioni e azioni del giocatore possono cambiare drasticamente lo svolgersi dell'avventura, il destino dei personaggi e il finale. Il gioco è stato pubblicato nel 2015 su PS4 e recentemente è stata pubblicata una versione rimasterizzata su PS5 e PC, ecco la nostra recensione.

Uno dei personaggi di Until Dawn

Al momento non si conoscono dettagli precisi sulla trama del film. Probabilmente ricalcherà le vicende del gioco originale, ma chiaramente con le dovute modifiche per rendere appetibile la storia anche senza poter far perno sul sistema di scelte del titolo di Supermassive Games. Oltre a Until Dawn, sono in cantiere anche altri show basati sulle IP dei PlayStation Studios, come Horizon, God of War, Ghost of Tsushima e Days Gone.