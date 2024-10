Indiana Jones e l'Antico Cerchio verrà provato dalla stampa questo mese?

Stando ai post pubblicati dal content creator Patrick Maka, sembra proprio che Indiana Jones e l'Antico Cerchio verrà provato dalla stampa entro la fine del mese, nell'ambito di un evento organizzato da Bethesda che si svolgerà in quel di San Francisco.

"Spero di imparare a usare la frusta e a farmi stare bene una bella giacca di pelle", ha scritto Maka in risposta a chi gli chiedeva cosa andasse a fare a San Francisco, al che tutti sono giunti alla medesima conclusione: fra non molto potremo leggere nuovi articoli sull'atteso tie-in sviluppato da MachineGames.

Come sappiamo, Indiana Jones e l'Antico Cerchio uscirà il prossimo 9 dicembre su PC e Xbox Series X|S, con anche una versione PS5 in arrivo in primavera, e immaginiamo dunque che quello di cui si vocifera sarà l'ultimo provato prima della recensione.