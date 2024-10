RoadCraft, i fuoristrada di Saber Interactive combattono le calamità naturali

Dopo fango, neve e terre inesplorate, con RoadCraft il "nemico" da sconfiggere è rappresentato dalle calamità naturali , seppur in una declinazione diversa da quella che si aspetterebbero (e si augurerebbero) gli amanti di film catastrofici come Twister o The Day After Tomorrow. Presentato durante l'Opening Night Live dell'ultima GamesCom, abbiamo assistito a una presentazione del gioco che ha chiarito quali saranno i punti di forza di questo nuovo capitolo.

Ricostruire il mondo

Come anticipato, le basi su cui poggia la serie tornano immutate. Ancora una volta si tratterà di guidare con estrema attenzione mezzi pesanti di ogni tipo attraverso terreni scoscesi, friabili, fangosi ed innevati. RoadCraft dovrebbe offrire otto diversi biomi, ognuno con caratteristiche e quindi ostacoli specifici, in modo da offrire sfide sempre nuove agli utenti che dovranno imparare a controllare i veicoli in ogni condizione.



Per chi fosse nuovo al genere, guai a prendere sottogamba il percorso da attraversare. Basta una minima disattenzione e si finisce in panne, impossibilitati a proseguire e costretti a ripartire da capo o a utilizzare un secondo mezzo per recuperare quello scivolato giù per una scarpata o bloccato nel fango. Tocca dosare il gas, calcolare con precisione la traiettoria da seguire, prevedere il comportamento delle sospensioni quando si tenta di superare una roccia o un avvallamento. La pratica e gli errori aiutano nel processo, ma va da sé che fallire faccia parte del divertimento, nonché del percorso di crescita personale.

Oltre a fuoristrada, camion e cingolati, faranno il loro debutto tutta una serie di nuovi veicoli intimamente legati allo spirito di questo episodio. Come anticipato, tutto ruoterà intorno alle calamità naturali che si sono abbattute sulle zone e mappe in cui sarete coinvolti in una serie di missioni volte a ricostruire strutture, strade, ponti ed edifici rasi al suolo da tornado, terremoti e altri fenomeni naturali estremi.

Un fuoristrada raggiunge un quartiere colpito da un cataclisma, una scena piuttosto classica di RoadCraft

Anche il ruolo del videogiocatore sarà lievemente diverso rispetto al passato. Non si limiterà a guidare i mezzi, ma assumerà anche il ruolo di capi d'azienda, con la possibilità di gestire le rotte dei sottoposti che autonomamente svolgeranno alcuni compiti al vostro posto.

Durante la presentazione, il concetto ci è stato chiarito tramite una missione che lo sviluppatore incaricato si è preso la briga di completare davanti ai nostri occhi. Come sempre, tutto inizia dalla mappa, dallo studio del percorso da effettuare per raggiungere il luogo in cui recuperare le risorse con cui, in un secondo momento, avremmo potuto ricostruire un ponte crollato, collegamento necessario per completare l'obiettivo, certo, ma anche per consentirci di raggiungere nuovi luoghi d'interesse e quindi nuove missioni.

Ancora non conosciamo tutti i biomi che includerà RoadCraft

Ai comandi di un fuoristrada, lo sviluppatore ha così cominciato il suo lento, ma inesorabile tragitto. Il sistema di guida, così come il motore grafico e fisico, è in tutto e per tutto mutuato dagli altri capitoli della serie. Il livello di dettaglio grafico, invece, ci è parso lievemente superiore che in passato. Nulla di così rivoluzionario o evidente, beninteso, quanto un ulteriore affinamento di quanto già apprezzato in Expeditions.

Giocando con le marce, controllando costantemente l'assetto del veicolo, il nostro è giunto tutto d'un pezzo a destinazione. Qui, tramite pratici menù e con pochi passaggi, ha dato vita a una sorta di magazzino in grado di produrre cemento, pilastri e tutto ciò che serve per erigere un ponte. A questo punto, sempre con lo stesso veicolo, lo sviluppatore si è messo in marcia verso il luogo di costruzione vero e proprio. A metà strada, tuttavia, abbiamo fatto la conoscenza con una meccanica tutta nuova, introdotta proprio da RoadCraft.

Una serie di mezzi pesanti che procedono in fila indiana, sarà questo il grado di efficienza a cui dovremo aspirare in RoadCraft

Per consentire il passaggio di mezzi pesanti, difatti, sarà necessario asfaltare i tratti di strada più pericolanti e instabili. Agendo su un altro menù, lo sviluppatore ha richiamato velocemente, alternandosi poi al controllo, una betoniera, un'asfaltatrice, un rullo compressore, mezzi con cui ha steso il manto stradale, trasformando un sentiero precario, in una via sicura e praticabile per qualsiasi mezzo.

Questa fase, a dire la verità, ci ha lasciato sensazioni contrastanti. Da una parte, questa nuova meccanica ludica è di per sé assolutamente intrigante, soprattutto perché renderà ancora più tangibile la progressione del giocatore che, all'occorrenza e in via facoltativa in certi casi, potrà letteralmente strappare alla natura porzioni dello scenario che verrà progressivamente domato e reso più sicuro. Dall'altra, l'estremo automatismo con cui è avvenuto il tutto, ha parzialmente mortificato l'anima simulativa che da sempre contraddistingue la serie. Guidare un'asfaltatrice per interminabili minuti potrebbe essere noioso per chiunque, certo, ma il terreno risponde fin troppo meccanicamente e automaticamente all'attività dei vari mezzi coinvolti, rendendo l'operazione di stesa del manto stradale poco entusiasmante e coinvolgente.