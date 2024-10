League of Legends al cinema per la Finale del Campionato Mondiale

Potremo seguire la Finale del Campionato Mondiale di League of Legends al cinema, nell'ambito di un'iniziativa speciale che avrà luogo il prossimo 2 novembre grazie alla collaborazione fra Riot Games e Piece of Magic Entertainment.

Visitando questo sito e cliccando sul pulsante "Book Now" potrete visualizzare direttamente le sale più vicine alla vostra posizione e prenotare un biglietto per partecipare a questa coinvolgente esperienza insieme a tanti altri appassionati di League of Legends.

"Preparatevi non solo a guardare la partita, trasmessa in diretta da Londra, ma a vivere quel momento insieme!", si legge nel comunicato ufficiale. "Radunate il vostro team, i vostri compagni e la vostra famiglia per un viaggio indimenticabile verso la sfida più importante di League of Legends."