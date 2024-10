Dragon Age: The Veilguard come girerà su PS5 Pro? Bioware svela i primi dettagli sulle versioni console

Con un post sul sito ufficiale di Electronic Arts, Bioware ha parlato delle modalità grafiche delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Dragon Age: The Veilguard, con un focus particolare sulle migliorie che gli utenti possono aspettarsi su PS5 Pro, la nuova console mid-gen di Sony in arrivo nei negozi il 7 novembre, in pratica una settimana dopo il lancio del gioco.

Partendo da PS5 e Xbox Series X|S, tutte e tre le console avranno le classiche modalità grafiche Fidelity e Performance, che punteranno rispettivamente i 30 fps e i 60 fps. Stando alle parole del technical director Maciej Kurowski, su PS5 Pro vedremo un sostanziale boost, partendo da una risoluzione maggiore sia per la modalità fidelity che quella performance. Inoltre, entrambi i preset presenteranno dettagli grafici migliori, ad esempio in quello Performance sarà attivo il Raytraced Ambient Occlusion (RTAO), laddove su PS5 standard sarà disponibile solo per quello Fidelity.