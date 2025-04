Il nuovo trailer di RoadCraft presenta i veicoli da trasporto, assolutamente fondamentali all'interno del gioco per il trasferimento dei materiali e persino di altri mezzi da costruzione, che potremo così condurre fino al luogo in cui si trova il cantiere.

Presentato durante l'ultima Gamescom, RoadCraft si pone l'obiettivo di completare la rosa dei simulatori a tema offroad di Saber Interactive, consegnandoci in questo caso un'esperienza in cui dovremo affrontare importanti progetti superando devastanti calamità naturali.

Proprio per questo motivo, di fianco ai tradizionali camion trovano possto mezzi specifici per la ricostruzione, come betoniere e asfaltatrici, mentre il giocatore si troverà a svolgere il duplice ruolo di autista e di impresario, coordinando i lavori e le risorse disponibili.

Durante la corposa campagna di RoadCraft ci troveremo ad esempio a dover ripristinare ponti crollati per via di un terremoto, riparare porzioni d'asfalto devastate e altro ancora, restando fedeli allo spirito simulativo che da sempre caratterizza il franchise.