Skate sarà obbligatoriamente sempre online: Electronic Arts conferma nuovi dettagli

Non c'è infatti alcuna opzione per poter giocare in modalità offline. Perlomeno, la compagnia ha confermato che l'accesso anticipato è previsto per il 2025.

Le informazioni su Skate

Le informazioni provengono da una FAQ ufficiale da poco pubblicata sul sito di Electronic Arts.

"Il gioco e la città sono progettati per essere un sandbox di skateboard multigiocatore di massa vivo e vegeto, sempre online e in continua evoluzione", si legge nelle FAQ. "Tale evoluzione coinvolgerà elementi massicci, come la città che cambierà nel corso del tempo, ma anche fattori minori, come gli eventi e le attività disponibili. Per raggiungere la nostra visione di questo mondo, è necessaria una connessione sempre attiva".

Il team aggiunge anche: "Non è una grande sorpresa se avete già partecipato ai nostri test di gioco".

Viene anche confermato che ogni contenuto di gameplay sarà disponibile gratuitamente: nuovi eventi o aree della città non saranno mai messi a pagamento. Inoltre, non ci sarà modo di pagare per avere alcun tipo di vantaggio ludico. Per migliorare si può solo giocare e diventare più bravi.

Ovviamente ci saranno dei contenuti puramente estetici a pagamento.

Se vi interessano i giochi di skateboarding ma non quelli realistici, allora dovreste dare una occhiata a Skate Story: vediamo il trailer e nuovi dettagli.