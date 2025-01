Skate. presto aprirà i playtest su PlayStation e Xbox, ecco come prendervi parte

Stando alla comunicazione del team, coloro che si erano iscritti in precedenza al programma Insider di Skate. dovrebbero aver già ricevuto o riceveranno a breve un invito. Se invece non vi siete registrati, niente paura, siete ancora in tempo, visto che Full Circle afferma che "continueremo a invitare nuovi giocatori man mano che procederemo con i playtest". Questo vale anche per i giocatori su PC , dove i playtest sono già iniziati da tempo.

Il team di Full Circle ed Electronic Arts hanno svelato che i playtest di Skate. su console PlayStation e Xbox inizieranno a breve, anche se per il momento non è state ancora annunciate delle date precise.

Come partecipare

Se siete interessati potete registrarvi ai playtest di Skate. raggiungendo questo indirizzo. Da qui vi basta cliccare su "Registrati Subito" e procedere con l'iscrizione al programma Insider di Electronic Arts (per farlo è necessario avere o creare un EA Account), e attendere pazientemente un invito.

Partecipare ai playtest di Skate. garantirà come ricompensa un esclusivo skateboard e una set di adesivi, oltre alla possibilità di provare con mano il titolo prima dell'inizio dell'accesso anticipato su PC e console, in programma durante il corso del 2025. Come spiegato in fase di registrazione, ai partecipanti è proibito condividere video, registrazioni, immagini o streammare i contenuti del gioco.

Skate. è un titolo free-to-play pensato per gli amati di skateboard dove i giocatori possono esplorare liberamente una vasta metropoli, che rappresenta fondamentalmente un parco giochi perfetto per eseguire trick di vario genere, partecipare ad eventi e divertirsi con gli amici. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro speciale di Skate., dove facciamo il punto sui dettagli noti finora.