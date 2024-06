Skate, a che punto siamo?

Come suggerisce anche il titolo scelto (senza un "4", un "remake" o altro, solo e semplicemente Skate) il piano sembra essere quello di seguire la scia dei grandi successi live service e proporre un prodotto in continua evoluzione, con eventi stagionali e un'importanza cruciale riservata alla comunità di gioco e all'esperienza multigiocatore.

Sin dal primo annuncio di Skate all'EA Play del 2020, Full Circle, casa di sviluppo nata proprio per rilanciare il franchise, è sempre stata molto chiara: l'obiettivo principale è quello di rendere Skate accessibile al maggior numero di persone possibile. Per questo, il gioco sarà free-to-play, cross-platform e cross-progression , con il piano di arrivare su console di vecchia e attuale generazione, nonché su PC e dispositivi mobili.

Ma la vera rivoluzione sta nel potere concesso ai giocatori, che potranno aiutare a costruire lo skate park perfetto in luoghi specifici, definiti CollaboZones , in tempo reale e in totale libertà, oltre a poter dare sfogo delle proprie abilità in attività a tempo casuali.

Sarà presente una sorta di modalità storia, ma il punto focale sembra essere senza dubbio la libertà attribuita ai giocatori, lasciati alle loro follie in un ambiente creato appositamente per sfoggiare le proprie abilità. Ad accompagnarli in queste scorribande su rotelle ci sarà una colonna sonora dinamica di tutto rispetto, con brani acquisiti su licenza che rispecchieranno le diverse aree della città.

Skate ci porterà, questa volta, nell'immaginaria metropoli di San Vansterdam , dove gli skater hanno acquisito il controllo della città dopo che una grande multinazionale, la M-Corp, è scappata con la coda tra le gambe per motivi che scopriremo solo giocando. Questa nuova, grande mappa open world è stata realizzata con la voglia di fornire una via di mezzo tra un parco giochi gigantesco e una città plausibile, con posti che uno skater avvezzo potrebbe trovare anche nella vita reale, una volta uscito per strada sulla sua tavola.

L'esplorazione, come hanno confermato gli stessi sviluppatori durante i loro diari di sviluppo, tornerà a essere il fulcro dell'esperienza. Per questo, oltre ad aver dato rilevanza anche ai momenti "a piedi", è stato implementato un sistema di scalata tutto nuovo, che permetterà di arrampicarsi su varie tipologie di edifici e ostacoli, consentendo ai giocatori di trovare nuove zone inusuali da poter poi condividere con gli amici in futuro (o tenere per sé). La verticalità del mondo di gioco, così, schizzerà alle stelle.

Il gameplay, da quanto si è visto, ha mantenuto l'anima degli Skate (decisamente arcade, ma anche molto fedele alla realtà). Il sistema Flick-it , che utilizza entrambi gli analogici dei controller per eseguire i trick e le evoluzioni, torna, ma con miglioramenti (specialmente per quanto riguarda i grind, ora più fluidi e dinamici), mentre arriva l'introduzione di slappy (particolari grind che non prevedono un ollie) e wallie (ollie eseguiti servendosi di superfici verticali), così da potersi muovere con ancora più facilità lungo le vie della città, senza andare a sbattere ogni istante contro un marciapiede o un muretto.

Il regno della personalizzazione

Non può mancare, in un gioco come Skate, un profondo sistema di personalizzazione. Da un sistema di creazione del personaggio che non fa distinzione di genere, fino alla scelta dei singoli capi di abbigliamento (perfino i calzini, come hanno tenuto a fare presente i membri del reparto estetico) e dei componenti della tavola (deck, rotelle, truck, grip), non si sono fatti mancare niente, neanche gli adesivi con cui personalizzare lo skate.

Il personaggio della User Experience Designer, personalizzato di tutto punto, mentre esegue un powerslide

Tornano, ovviamente, anche le collaborazioni, tra cui svetta quella con Vans, da sempre punto di riferimento della cultura degli skaters. Tutto ciò assume, ovviamente, una rilevanza particolare per via della natura free-to-play. Non mancherà, infatti, il negozio interno, dedicato unicamente agli elementi cosmetici, che uno può scegliere di comprare o meno, senza, per questo, avvantaggiare nessun giocatore.

Il team ha voluto mettere subito in chiaro una cosa: la sua natura free-to-play non implica che il gioco sarà bombardato da acquisti accessori atti a sbloccare parti di mappa, modalità di gioco alternative o migliorie che permettano di ottenere risultati più velocemente rispetto a chi non vuole spenderci soldi. Tutti avranno pari opportunità una volta scesi tra le strade di San Vansterdam (a parte che per lo stile da sfoggiare).