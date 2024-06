M. Bison arriva in Street Fighter 6 con il nuovo aggiornamento, ora disponibile

L'aggiornamento di Street Fighter 6 con M. Bison è finalmente disponibile, come annunciato dall'editore giapponese Capcom con un nuovo trailer dedicato, che trovate più avanti nella notizia. Si tratta di un personaggio attesissimo, il primo dell'Anno 2, il cui solo annuncio ha rinfocolato le vendite del gioco.

La versione di Street Fighter 6 lo mostra in una forma più trasandata, ma sempre estremamente carismatica. L'intero aggiornamento è incentrato intorno alla sua figura. Bison è infatti incontrabile nel World Tour, ma è anche giocabile nella modalità Arcade. Inoltre, i personaggi dei giocatori possono apprendere le sue mosse, basate sullo Psycho Power. "Una volta apprese, dirigiti al Battle Hub per mettere in mostra le tue nuove combo!", recita l'annuncio ufficiale. Un altro contenuto legato all'aggiornamento è l'outfit classico del personaggio, che gli ridà il suo aspetto originale.